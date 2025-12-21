به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی در جلسه ستاد ۹ و ۱۰ دی ماه که در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین برگزار شد با اشاره به جایگاه ویژه این دو روز در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار داشت: ۱۰ دی‌ماه سال ۱۳۵۷ در ورامین، با تقدیم شهدایی مظلوم، به یکی از نقاط درخشان مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی تبدیل شد و این ایثار، نقش مهمی در شتاب‌گیری پیروزی انقلاب اسلامی داشت.

وی با بیان اینکه زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای ۱۰ دی حداقل وظیفه امروز مسئولان و جامعه است، افزود: اگر امروز از عزت، اقتدار و استقلال جمهوری اسلامی سخن می‌گوئیم، ریشه آن در خون پاک شهدا و ایستادگی مردمی است که در سخت‌ترین شرایط از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نکردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در ادامه با اشاره به حوادث سال ۱۳۸۸ تصریح کرد: فتنه آن سال با هدف براندازی نظام اسلامی و با حمایت مستقیم دشمنان خارجی شکل گرفت، اما حضور آگاهانه و به‌موقع مردم در ۹ دی، تمامی محاسبات دشمن را برهم زد و نظام اسلامی را از یک بحران جدی عبور داد.

محمودی، ۹ دی را مظهر انسجام ملی و ولایت‌مداری ملت ایران دانست و گفت: این روز نشان داد هرگاه مردم با بصیرت و هوشیاری در صحنه حاضر باشند، هیچ توطئه‌ای اگر با طراحی پیچیده خارجی همراه باشد به نتیجه نخواهد رسید و دشمن ناچار به عقب‌نشینی خواهد شد.

وی با اشاره به نقش برجسته مردم دشت ورامین در حماسه‌های انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: ورامین چه در ۱۰ دی سال ۵۷ و چه در ۹ دی سال ۸۸، همواره جزو مناطق پیشگام در دفاع از انقلاب بوده و این پیشینه، مسئولیت امروز ما را در پاسداشت و تبیین این وقایع دوچندان می‌کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در پایان تأکید کرد: گرامیداشت ۹ و ۱۰ دی نباید صرفاً به برگزاری مراسم محدود شود، بلکه این مناسبت‌ها فرصتی برای بازخوانی مسیر انقلاب، انتقال مفاهیم بصیرت و ولایت‌مداری به نسل جوان و تقویت همبستگی اجتماعی در برابر تهدیدات دشمنان است.