به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا علیبخشی فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان ورامین، عصر یکشنبه (۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) به همراه رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی ورامین، با حضور در بیت مرحوم آیتالله محمودی (ره)، با حجتالاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران و حجتالاسلام سید مهدی محمودی، رئیس حوزه علمیه امام صادق (ع) ورامین دیدار و گفتگو کردند.
محمودی در این دیدار اظهار داشت: به برکت صبر و بصیرت مردم و تلاشهای بیوقفه نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی ایران مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت را با قدرت ادامه میدهد. تجربههای اخیر نیز نشان داد که این اتحاد ملی، مهمترین عامل پیروزی در برابر فشارها و تهدیدهاست.
وی با اشاره به نقش مؤثر نیروی انتظامی افزود: حضور میدانی، اشراف اطلاعاتی و اقدام بهموقع نیروهای انتظامی در نقاط مختلف کشور، موجب حفظ آرامش عمومی و ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف شوم خود شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با تأکید بر جایگاه مردم در نظام اسلامی تصریح کرد: ملت ایران بار دیگر نشان دادند که در بزنگاههای حساس تاریخی، با بصیرت و آگاهی در کنار انقلاب و رهبری ایستادهاند و این حضور مؤثر، مهمترین عامل اقتدار ملی است.
در ادامه، فرمانده انتظامی ورامین نیز با قدردانی از همدلی مردم و مسئولان، خاطرنشان کرد: مجموعه انتظامی خود را خدمتگزار مردم میداند و اعتقاد دارد امنیت پایدار تنها با همراهی، اعتماد و حضور مردم در صحنه محقق میشود.
وی تأکید کرد: پلیس تا پای جان برای حفظ امنیت، آرامش و آسایش مردم ایستادگی خواهد کرد و خدمت به مردم را نه یک وظیفه اداری، بلکه افتخاری بزرگ و مسئولیتی مقدس میداند.
نظر شما