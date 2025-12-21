به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شاخص‌کل بورس با کاهش ریسک‌های سیاسی و رشد دلار به‌عنوان محرک اصلی بازار، هفته گذشته از سقف‌های تاریخی عبور کرد و به ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار واحد رسید؛ کارشناسان معتقدند با ادامه رشد دلار، روند صعودی بازار می‌تواند تداوم داشته باشد.

« صندوق سهامی ETF سرو» با کسب بازدهی ۵۱ درصدی سه‌ماهه و ۲۳ درصدی ماهانه از طلا و دلار پیشی گرفته است. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی مانند سهام از طریق کارگزاری‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ صورت می‌گیرد.

مهم‌ترین محرک‌ها و چالش‌ها در بازار بورس

مهم‌ترین محرک‌های بازار شامل افزایش نرخ دلار، عرضه ارز برخی شرکت‌های بورسی در تالار توافقی با نرخ‌های بالاتر و همچنین انتشار اخبار مثبت درباره شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی بوده است.

با توجه به اینکه رشد نرخ ارز توافقی معمولاً با سرعتی کمتر از بازار آزاد انجام می‌شود و این نرخ اثر مستقیمی بر سودآوری شرکت‌ها دارد، انتظار می‌رود بازار سهام همچنان در مسیر رشد باقی بماند. از طرفی مهم‌ترین چالش شرکت‌های بورسی را باید ناترازی انرژی و سایه ریسک‌های سیاسی عنوان کرد.

چگونه می‌توان از فرصت‌های رشد بازارسهام استفاده کرد؟

بورس ظرفیت رشد جذابی دارد، اما موفقیت در آن دشوار و نیازمند دانش است؛ به همین دلیل در بازارهای جهانی برای تسهیل سرمایه‌گذاری عموم، از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) که از طریق کارگزاری‌ها روی تابلو بورس خریدوفروش می‌شوند استفاده می‌شود.

این صندوق‌ها سبدی متنوع از سهام دارند و توسط مدیران حرفه‌ای اداره می‌شوند؛ بنابراین سرمایه‌گذار بدون نیاز به تحلیل و معامله مستقیم، می‌تواند به بازدهی مناسبی و بهتر از شاخص‌کل و دارایی‌هایی مثل دلار، مسکن و طلا دست پیدا کند.

نقدشوندگی صندوق سهامی سرو

برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی، در کنار بازدهی، نقدشوندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. صندوق سهامی «سرو» به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته و با اتکا به بازارگردانی پویا مجموعه مشاور سرمایه‌گذاری ترنج همواره نقدشوندگی مطلوبی را برای سرمایه‌گذاران خود تضمین کرده است.

عملکرد صندوق سهامی سرو از ابتدای تاسیس ۱۳۹۸ تاکنون

صندوق سهامی سرو از ابتدای تاسیس یعنی تیر ۱۳۹۸ تاکنون موفق شده بازدهی ۱۸۲۷ درصدی کسب کند، در مدت مشابه شاخص‌کل بورس ۹۲۱ درصد و دلار ۷۱۲ درصد رشد کرده است.

چگونه در صندوق سهامی سرمایه‌گذاری کنیم؟

سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی همانند خرید سهام، نماد صندوق‌های سهامی مانند «سرو» را در کارگزاری خود جست‌وجو و نسبت به خرید و فروش واحدهای این صندوق اقدام کنند. علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان سرمایه‌گذاری می‌توانند به صفحه صندوق سهامی سرو مراجعه کنند.