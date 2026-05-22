بورس انرژی؛ از مدیریت ریسکِ صنایع تا موتور محرکِ بازار سهام

مدیر اسبق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در ابتدا با اشاره به روند صعودی عرضه و معاملات در بورس انرژی، این جهش را فراتر از یک رشد مقطعی دانست و آن را نشانه‌ای از یک تغییر ساختاری بنیادین در بازار انرژی ایران قلمداد کرد.

پارچینی در تشریح دلایل این تحول ساختاری اظهار داشت: فشار ناشی از ناترازی برق و گاز، صنایع بزرگ را به سمت بورس انرژی سوق داده است. زمانی که کمبود انرژی، تداوم تولید را با مخاطره مواجه می‌کند، صنایع دیگر نمی‌توانند صرفاً به سهمیه‌بندی‌های دولتی تکیه کنند. از همین رو، بورس انرژی نه تنها نقش ذاتی خود را ایفا می‌کند، بلکه به ابزاری کلیدی برای مدیریت ریسک و تضمین پایداری تولید برای صنایعی همچون فولاد، سیمان و پتروشیمی تبدیل شده است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری افزایش سهم معاملات برق در بورس تا ۶۰ درصد افزود: این اقبال عمومی، عملاً نشان‌دهنده اعتماد دولت و فعالان اقتصادی به فرایند کشف قیمت در بورس انرژی است. حرکت به سمت شفافیت، کاهش رانت و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری برای نیروگاه‌ها، از دستاوردهای مهم این بلوغ ساختاری است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تصریح کرد: بورس انرژی در حال طی کردن مسیر بلوغ است تا به موتور توسعه صنعت کشور تبدیل شود؛ با این حال، حاکمیت باید همزمان بر توسعه ظرفیت‌های تولید برق و گاز تمرکز کند تا کارایی این بازار به حداکثر برسد.

ثبات تولید؛ پیش‌شرط احیای بازار سهام

مدیر اسبق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون تأثیر ثبات تولید بر بازار سهام گفت: آمار معاملات بورس انرژی نشان می دهد روند تولید به شرایط پایدار و عرضه محصولات رسیده و اگر بازار به این جمع‌بندی برسد که روند تولید و عرضه در صنایع انرژی‌بر پایدار شده است، این امر می‌تواند به یکی از مهم‌ترین محرک‌ها برای احیای بازار سهام تبدیل شود.

پارچینی با تأکید بر اینکه بازار سهام بیش از واقعیت‌ها به «قابل‌ پیش‌بینی بودن» واکنش نشان می‌دهد، خاطرنشان کرد: آنچه بازار را دچار هراس می‌کند، ابهام و تصمیمات خلق‌الساعه است. برای تداوم مسیر رشد، علاوه بر بازگشایی اصولی بازار، باید تدابیر ویژه‌ای در حوزه‌های نرخ سود تأمین مالی، رفع ابهام‌های سیاسی، مدیریت نرخ ارز و به‌ویژه حذف قیمت‌گذاری دستوری اتخاذ شود تا شاهد شوک‌های ناگهانی به پیکره بازار نباشیم.

وی در پایان تصریح کرد: صنایع بزرگ، هلدینگ‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به‌ویژه صندوق‌های بخشی) که هسته اصلی بازار را تشکیل می‌دهند، در شرایط فعلی همانند برنامه‌ریزی صورت گرفته نیازمند تدابیر حمایتی و ثبات در سیاست‌گذاری هستند تا بتوانند نقش خود را در مسیر توسعه اقتصادی کشور به‌درستی ایفا کنند.