خروج سامانه بارشی از خراسان رضوی؛روند افزایشی دما آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری نسب اظهار کرد: با خروج سامانه بارشی از استان، از صبح امروز دوشنبه و همزمان با نخستین روز فصل زمستان، وضعیت جوی پایدار و روند افزایشی نسبی دما در بیشتر مناطق آغاز شد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: با پایداری وضعیت جوی در خراسان رضوی، انباشت آلایندگی در مشهد و شهرهای صنعتی توأم با شاخص کیفیت هوا افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: دمای هوای روزانه خراسان رضوی نیز با یک شیب کند، افزایشی خواهد شد و تا پایان هفته این روند ادامه دارد، همچنین تشکیل مه و کاهش دید در ارتفاعات از پدیده‌های جوی استان خواهد بود.

مبشری نسب تصریح کرد: در شبانه روز گذشته، قوچان و نیشابور با یک و ۶ دهم میلیمتر بیشترین بارش را داشته‌اند و دمای دیشب مشهد به منفی ۶ درجه رسید.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، قوچان با منفی ۱۴ درجه سردترین و مشهد با هشت درجه خنک‌ترین شهرستان‌های استان بوده‌اند.

وی اضافه کرد: دمای کنونی مشهد چهار درجه است که امروز بین منفی ۳ تا ۱۱ درجه در نوسان خواهد بود.