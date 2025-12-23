شوراها فرصتی برای مشارکت مؤثر زنان در مدیریت محلی قم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری، پیش از ظهر سهشنبه در نشست تخصصی «افزایش مشارکت سیاسی زنان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» بر اهمیت شوراها در توسعه شهری و اجتماعی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: شوراها نه تنها بستری برای خدمت به مردم هستند، بلکه جایگاهی برای تحقق مشارکت مؤثر و تصمیمگیریهای اجتماعی به ویژه برای بانوان فرهیخته فراهم میکنند و بیتفاوتی نسبت به این عرصه مانع پیشرفت جامعه میشود.
حیدری افزود: شوراها فرصت ارزشمندی برای توسعه پایدار شهرها و تقویت حضور زنان در مدیریت محلی هستند. بهرهگیری از ظرفیت بانوان نخبه و فرهیخته، علاوه بر افزایش مشارکت، کیفیت برنامهریزی و تصمیمگیریها را نیز ارتقا میدهد.
وی در ادامه با تأکید بر آموزش و توانمندسازی بانوان برای حضور در انتخابات شوراها گفت: هدف این است که زنان توانمند و فرهیخته استان بتوانند نقش خود را در توسعه اجتماعی و شهری به بهترین شکل ایفا کنند.
نظر شما