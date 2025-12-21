  1. جامعه
  2. انتظامی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۴

توقیف خودروی ۱۵ میلیاردی به دلیل تردد بدون پلاک

توقیف خودروی ۱۵ میلیاردی به دلیل تردد بدون پلاک

یک دستگاه خودروی بنز میلیاردی در کرمان به علت تردد بدون نصب پلاک توسط پلیس راهور توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس راهور، یک دستگاه خودروی سواری که ارزش آن حدود ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است در کرمان توقیف شد. این خودرو بدون نصب پلاک در سطح شهر در حال تردد بود و مأموران پلیس راهور، برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، آن را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

توقیف خودروی ۱۵ میلیاردی به دلیل تردد بدون پلاک

مالک این خودرو گفته بود دلش نمی‌آمد برای نصب پلاک روی بدنه خودرو سوراخ ایجاد کند و ترجیح داده بود بدون پلاک در خیابان‌ها رانندگی کند. با این حال، پلیس اجازه تردد چنین خودرویی را نداد و مالک علاوه بر تخلف رانندگی، مطابق قانون مجرم شناخته شد و اکنون در انتظار تصمیم قضایی برای مجازات است.

کد خبر 6697474
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها