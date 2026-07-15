تداوم گرمای ۴۵ درجه ای در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی‌پور با اشاره به بررسی آخرین مدل‌های هواشناسی اظهار کرد: تا روزهای ابتدایی هفته آینده، دست‌کم تا روز دوشنبه، هوای گرم در سطح استان ماندگار خواهد بود و در بیشتر مناطق، دمای بیشینه به حدود ۴۰ درجه سانتی‌گراد و در نواحی گرمسیر به حدود ۴۵ درجه خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: روز گذشته از مجموع ۳۸ ایستگاه هواشناسی استان، ۱۰ ایستگاه دمای بین ۴۰ تا ۴۵ درجه را ثبت کردند و شهرستان سرخس با دمای ۴۵ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه خراسان رضوی بود.

وی همچنین از وزش باد شدید همراه با گردوخاک در نواحی بادخیز استان خبر داد و گفت: این شرایط موجب کاهش کیفیت هوا و افت میدان دید خواهد شد و با توجه به جهت جریانات، انتقال گردوغبار به مناطق مرکزی استان و مشهد نیز دور از انتظار نیست. بر همین اساس، اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی هشدار سطح زرد شماره ۲۴ و همچنین هشدار سطح زرد شماره ۲۵ را درباره تداوم گرما و وقوع گردوخاک صادر کرده است.

رضایی پور بیان کرد: نوسانات دمایی مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۳۹ و ۲۶ درجه بوده که امروز در خنک‌ترین ساعات به ۲۵ درجه خواهد رسید، طی این مدت کاخک گناباد با ۱۷ درجه و سرخس با ۴۵ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند.