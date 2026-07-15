به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاظمزاده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری هفته بهزیستی که در ادارهکل بهزیستی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: شعار امسال هفته بهزیستی «بهزیستی در کنار مردم» است.
مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی با بیان اینکه خدمات تخصصی این سازمان از بیش از ۷۰ خدمت به بیش از ۱۷۰ خدمت افزایش یافته است، افزود: در روزهای جنگ ۱۲ روزه، از نخستین ساعات، جلسات مدیریت بحران تشکیل شد و کارکنان بهزیستی و مراکز شبانهروزی بدون وقفه به جامعه هدف خدمات ارائه کردند.
وی اجرای طرح «سلام محله» با رویکرد خانوادهمحور و محلهمحور، غربالگری آنلاین سلامت روان و افتتاح طرح آموزشی «با دستهای مهربانی» در ۲۹ تیر را از مهمترین برنامههای سال جاری برشمرد.
کاظمزاده با اشاره به عملکرد حوزه فرزندخواندگی گفت: سال گذشته ۵۲ کودک به خانوادههای متقاضی واگذار شدند و سه کودک دارای شرایط ویژه نیز به خانوادههای واجد شرایط سپرده شدند.
کاظمزاده: ۶۷ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی خراسان شمالی افتتاح میشود.
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