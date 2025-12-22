برگزاری نشست معتمدین انتخابات شوراهای اسلامی شهر صحنه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسمی معتمدین هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر صحنه عصر دوشنبه، به ریاست عباداله کنجوریان فرماندار شهرستان صحنه و با حضور معتمدین منتخب در محل فرمانداری برگزار شد.

این نشست در چارچوب اجرای مراحل قانونی انتخابات و به‌منظور تشکیل هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر برگزار شد که در آن ۳۰ نفر از معتمدین واجد شرایط پس از رسمیت یافتن جلسه، مطابق مقررات قانونی فرآیند انتخاب اعضای هیأت اجرایی را در دستور کار قرار دادند.

فرماندار شهرستان صحنه در این نشست با تأکید بر نقش و جایگاه معتمدین در فرآیند انتخابات اظهار کرد: حضور معتمدین در انتخابات صرفاً یک وظیفه تشریفاتی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و حقوقی است که به‌طور مستقیم با اعتماد عمومی و صیانت از رأی مردم ارتباط دارد.

وی با بیان اینکه سلامت انتخابات در گرو عملکرد صحیح عوامل اجرایی است، افزود: دقت، امانت‌داری و التزام عملی به قانون از معتمدین انتظار می‌رود و تمامی تصمیم‌گیری‌ها باید به‌دور از نگاه‌های فردی و مبتنی بر ضوابط و مقررات قانونی باشد.

کنجوریان با اشاره به اهمیت مرحله تشکیل هیأت اجرایی تصریح کرد: تشکیل هیأت اجرایی از حساس‌ترین و اثرگذارترین مراحل انتخابات است، چرا که این هیأت مسئول هدایت، ساماندهی و اجرای صحیح تمامی مراحل بعدی خواهد بود و هرگونه دقت یا سهل‌انگاری در این مرحله آثار مستقیمی بر روند انتخابات خواهد داشت.

فرماندار صحنه در پایان با قدردانی از مشارکت و همراهی معتمدین خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با همدلی، مسئولیت‌پذیری و رعایت اصل بی‌طرفی، شرایطی فراهم شود تا انتخابات پیش‌رو در شهرستان صحنه در فضایی سالم، قانون‌مند و در شأن مردم برگزار شود.