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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

تخصیص مرحله نخست اعتبارات پروژه‌های سفر رئیس‌جمهور تا سه هفته آینده

تخصیص مرحله نخست اعتبارات پروژه‌های سفر رئیس‌جمهور تا سه هفته آینده

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد از ابلاغ مرحله نخست اعتبارات پروژه‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور طی دو تا سه هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر پنجشنبه در نشست بررسی پروژه‌های سفر رئیس‌جمهور اظهار کرد: در دیدار با رئیس امور راه، ترابری و عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور، روند تأمین و تخصیص اعتبارات پروژه‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، مرحله نخست تخصیص اعتبارات سال جاری این پروژه‌ها حداکثر ظرف دو تا سه هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به محدودیت منابع اعتباری، تصریح کرد: امکان تأمین اعتبار کامل همه پروژه‌ها به صورت همزمان وجود ندارد، از این رو اولویت‌بندی طرح‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

رحمانی بیان کرد: مقرر شده دستگاه‌های اجرایی با برگزاری نشست‌های تخصصی، پروژه‌های اولویت‌دار هر بخش را برای تأمین اعتبار به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند.

وی ادامه داد: اعتبارات بر اساس این اولویت‌بندی به صورت هدفمند توزیع می‌شود تا پروژه‌های مهم و دارای پیشرفت مناسب، با سرعت بیشتری تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

کد مطلب 6889816

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