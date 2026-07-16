به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر پنجشنبه در نشست بررسی پروژه‌های سفر رئیس‌جمهور اظهار کرد: در دیدار با رئیس امور راه، ترابری و عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور، روند تأمین و تخصیص اعتبارات پروژه‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، مرحله نخست تخصیص اعتبارات سال جاری این پروژه‌ها حداکثر ظرف دو تا سه هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به محدودیت منابع اعتباری، تصریح کرد: امکان تأمین اعتبار کامل همه پروژه‌ها به صورت همزمان وجود ندارد، از این رو اولویت‌بندی طرح‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

رحمانی بیان کرد: مقرر شده دستگاه‌های اجرایی با برگزاری نشست‌های تخصصی، پروژه‌های اولویت‌دار هر بخش را برای تأمین اعتبار به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند.

وی ادامه داد: اعتبارات بر اساس این اولویت‌بندی به صورت هدفمند توزیع می‌شود تا پروژه‌های مهم و دارای پیشرفت مناسب، با سرعت بیشتری تکمیل و به بهره‌برداری برسند.