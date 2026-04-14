سیطره واشنگتن بر نفت ونزوئلا با امضای ۲ توافق از سوی غول نفتی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، غول نفتی آمریکایی «شورون» و دولت ونزوئلا دو توافقنامه امضا کردند که تولید نفت در این کشور را که به دنبال افزایش سرمایهگذاری خصوصی در این بخش است، گسترش میدهد.
مراسم امضا در کاخ میرافلورس برگزار شد، جایی که دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، به همراه ماریانو ولا، مدیرعامل «شورون ونزوئلا» و چندین چهره برجسته آمریکایی از جمله لورا فارنزورث دوگو، کاردار و کایل هاوستفیت، معاون وزیر انرژی، حضور داشتند.
طبق این توافقنامه، غول نفتی شورون سهم خود را در یک سرمایهگذاری مشترک با شرکت نفت دولتی ونزوئلا PDVSA افزایش خواهد داد که طبق گزارش سازمان زمینشناسی ایالات متحده، نفت را از کمربند اورینوکو، یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان، استخراج میکند.
در عوض، شورون از برخی حقوق استخراج گاز فراساحلی خود صرف نظر کرده و سهم خود را در سایر پروژهها کاهش خواهد داد.
از زمان دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس جمهور سابق ونزوئلا، در حمله نیروهای آمریکایی در کاراکاس در ماه ژانویه، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همکاری نزدیکی با رودریگز برای جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش نفت این کشور داشته است.
رودریگز در اواخر ژانویه اصلاح قوانین نفت این کشور را تصویب کرد و به دههها کنترل دولت بر صنعت نفت پایان داد. در عوض، آمریکا تحریمهای بخش نفت ونزوئلا را کاهش داد که دست شرکتهای آمریکایی برای فعالیت در این کشور را باز گذاشت.
