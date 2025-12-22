به گزارش خبرگزاری مهر، امروز افزایش سرعت بادهای شمال شرقی در نیمه شرقی استان و مواج شدن تنگه هرمز و دریای عمان همچنین کاهش دمای کمینه بویژه در مناطق مرتفع استان پیش بینی می‌شود.

در مناطق شرقی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی استان همچنین تنگه هرمز و دریای عمان وزش بادهای نسبتاً شدید شمال شرقی سبب مواج شدن دریا بویژه در شمال و شرق تنگه هرمز (محدوده جزایر هرمز، هنگام، لارک، قشم، تنب بزرگ و کوچک، سیری و ابوموسی) خواهد شد و کاهش محسوس دمای کمینه را بخصوص در ارتفاعات تا اواسط هفته به همراه خواهد داشت.

توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد و همچنین در راستای کاهش خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی اقدامات لازم انجام گردد.

طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه جوی آرام و پایدار برای استان پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی ضمن ماندگاری هوای سرد در ساعات صبح، به تدریج تا پایان هفته افزایش نسبی دمای بیشینه در ساعات ظهر مورد انتظار است.