به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: باتوجهبه گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیطزیست باهدف صیانت از عرصههای طبیعی و حفاظت از گونههای ارزشمند حیاتوحش، بهصورت مستمر در مناطق تحت مدیریت استان ضمن دستگیری چند گروه متخلف زیستمحیطی از آنها شش قبضه اسلحه شکاری و جنگی و تعدادی ماهی صید شده کشف و ضبط کردند.
وی افزود: در شهرستان خرمآباد نیروهای یگان حفاظت محیطزیست این اداره کل در سطح حوزه استحفاظی شهرستان دو نفر متخلف زیستمحیطی به همراه یک قبضه اسلحه شکاری گلولهزنی ۲۷۰، در منطقه حفاظت شده «سفیدکوه» خرمآباد طی گشت مشترک با نیروهای یگان حفاظت محیطزیست شهرستان چگنی در بازرسی از منزل یک متخلف زیستمحیطی یک قبضه اسلحه کلاشنیکف و یک قبضه اسلحه ساچمه زنی شکاری، در شهرستان معمولان طی گشت مشترک با نیروهای یگان اداره حفاظت محیطزیست شهرستان پلدختر دو گروه متخلف زیستمحیطی قبل از هر گونه اقدام به شکار به همراه دوقبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی یک گروه صیاد غیرمجاز ماهی به همراه ۱۳ قطعه ماهی صید شده، در شهرستان الیگودرز دو گروه صیاد ماهی غیرمجاز به همراه ۶۰ متر تور دامی، دو تخته تور ماهیگیری، ۶ قطعه ماهی صید شده، در شهرستان پلدختر یک نفر متخلف زیست به همراه یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی، در شهرستان بروجرد یک نفر صیاد غیرمجاز به همراه یک تخته تور ماهیگیری، در شهرستان کوهدشت یک گروه صیاد غیرمجاز دستگیر و سایر ادوات شکار و صید از این متخلفین کشف و ضبط شد.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست لرستان با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع با متخلفان زیستمحیطی، تصریح کرد: پرونده متخلفان پس از تنظیم صورتجلسه اولیه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد و ادوات کشفشده نیز تا تعیین تکلیف نهایی، مطابق ضوابط قانونی نگهداری میشود.
فرمان پور، تصریح کرد: حفاظت از حیاتوحش و زیستگاههای طبیعی استان نیازمند همکاری و مشارکت همگانی است و از شهروندان و دوستداران محیطزیست درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید، موضوع را به نیروهای یگان حفاظت محیطزیست اطلاع و یا با سامانه شبانهروزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.
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