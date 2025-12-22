تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در نمایندگی ولی فقیه در سپاه

‌به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن نقی زاده معاون نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش ملی جوانی جمعیت که صبح امروز دوشنبه (۱ دی ۱۴۰۴) در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، به ارائه گزارشی از وضعیت ازدواج و فرزندآوری در نمایندگی ولی فقیه پرداخت.

سردار نقی‌زاده با اشاره به دو مسئولیت اصلی نمایندگی در حوزه جوانی جمعیت اظهار داشت: نمایندگی به عنوان کارگروه ترویج و تبلیغ قرارگاه جوانی جمعیت سپاه فعالیت می‌کند و تصمیمات کلان در این حوزه بررسی و تصویب می‌شود. همچنین، قرارگاه جوانی جمعیت نمایندگی ولی فقیه در سپاه، ویژه کارکنان این مجموعه، در سه‌ماهه آخر سال ۱۴۰۳ با حکم فرمانده کل سپاه تشکیل شده و فعالیت‌های موفقی داشته است.

وی افزود: در ارزیابی‌های انجام‌شده، کارگروه ترویج و تبلیغ نمایندگی در میان کارگروه‌های نیروهای مسلح، دو بار متوالی رتبه برتر را کسب کرده و برای بار سوم نیز به عنوان یکی از فعال‌ترین کارگروه‌های سپاه شناخته شده است. ستاد کل نیروهای مسلح چندین بار تجربیات نمایندگی را درخواست کرده و در قالب دفترچه‌ای برای استفاده سایر نیروها ارائه شده است.

معاون نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه تأکید کرد: میانگین فرزندآوری در نمایندگی بالاترین در کل سپاه است و رتبه ممتاز را دارد، هرچند انتظار ما بالاتر از این است. میانگین سن ازدواج در نمایندگی حدود ۲۸ سال است که باید کاهش یابد.

سردار نقی‌زاده از رشد چشمگیر ازدواج‌ها خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳، ۷۳۴ ازدواج در نمایندگی ثبت شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ (با ۴۰۱ ازدواج) رشد فوق‌العاده‌ای داشته، هرچند رشد سال جاری نسبت به قبلی کمتر بوده است.

سردار نقی‌زاده همچنین از وجود بیش از ۳۰۰ مجرد در نمایندگی سخن گفت و بر لزوم تسریع در ازدواج آنها تأکید کرد.

وی هدف اصلی همایش را تقویت گفتمان جوانی جمعیت، تشویق مجردان به ازدواج، افراد فاقد فرزند به فرزندآوری و خانواده‌های دارای فرزند به افزایش تعداد فرزندان عنوان کرد.