پدر شهید «ناصر انسان پرست» در جوار فرزندش آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال انسانپرست پدر شهید ناصر انسانپرست از شهدای اهل سنت بخش اسالم شهرستان تالش، به علت کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت.
مراسم تشییع پیکر مرحوم اقبال انسانپرست صبح دوشنبه با حضور پرشور و گسترده مردم مؤمن و قدرشناس اهل تسنن و تشیع بخش اسالم برگزار شد و پیکر وی پس از اقامه مراسم، در جوار فرزند شهیدش در گلزار شهدای اسالم به خاک سپرده شد.
شهید ناصر انسانپرست، متولد ششم آبانماه سال ۱۳۴۶ بود که در بیست و پنجم دیماه سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی سومار به فیض عظیم شهادت نائل آمد و نام او در زمره شهدای سرافراز اهل سنت کشور جاودانه شد.
حضور همدلانه اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در این مراسم، جلوهای روشن از وحدت، همبستگی و ارادت مردم منطقه به مقام شامخ شهدا و خانوادههای معظم آنان را به نمایش گذاشت.
