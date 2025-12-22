یک زن معلول تا فضا رفت و برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، میشلا بنتائوس همراه پنج مسافر دیگر با موشک بلواوریجین از مقری در تگزاس به فضا سفر کرد. او مدعی شد تمام مدت سفر به اتمسفر زمین می خندیده است.

او در این باره می‌گوید: این جالب‌ترین تجربه بود. هیچ گاه نباید از رویایمان دست بکشیم، درست است؟

بنتائوس ۳۳ ساله در آلمان متولد شده و هفت سال قبل طی حادثه‌ای در دوچرخه سواری کوهستانی به شدت مجروح شد که درنتیجه آن به نخاع وی آسیب وارد آمد و توانایی راه رفتن وی از بین رفت.

او که بخشی از برنامه کارآموزی فارغ‌التحصیلی آژانس فضایی اروپا در هلند است، در سال ۲۰۲۲ طی یک پرواز از هوستون، لحظاتی از بی‌وزنی را تجربه کرد. او کمتر از دو سال بعد در یک مأموریت شبیه سازی شده فضایی در لهستان نیز شرکت کرد.

درهر حال او اعلام کرد هیچ گاه تصور نمی‌کرد بتواند سفر فضایی انجام دهد زیرا حتی به عنوان یک فرد سالم نیز برای چنین سفری باید در رقابت تنگاتنگی شرکت کند.

طی پرواز بلواوریجین که ۱۰ دقیقه طول کشید یک کپسول همراه موشک نیوشپارد به مرز فضا رفت.