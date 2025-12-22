به گزارش خبرگزاری مهر، شهلا کاظمی‌پور جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه، با اشاره به روند شتابان سالمندی جمعیت در ایران اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور بالای ۶۵ سال هستند و ایران وارد مرحله اول سالمندی شده، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بعد از سال ۱۴۲۵، کشور وارد مرحله سوم سالمندی خواهد شد و نزدیک به یک‌سوم جمعیت سالمند می‌شوند.

وی با مقایسه ایران و کشورهای اروپایی گفت: در حالی که کشورهای توسعه‌یافته طی حدود یک قرن به سالمندی رسیده‌اند، ایران این مسیر را در کمتر از ۲۵ سال طی می‌کند که این مسئله ناشی از کاهش بسیار شدید و سریع باروری است.

کاظمی‌پور ادامه داد: از اواخر دهه ۶۰، باروری در ایران سیر نزولی پیدا کرد و از میانگین ۶ تا ۷ فرزند به کمتر از ۲ فرزند رسید. اگرچه با اجرای قانون جوانی جمعیت می‌توان سهم سالمندان را اندکی کاهش داد، اما تعداد سالمندان تغییر نخواهد کرد و سیاست‌گذاری برای سالمندی باید از همین امروز آغاز شود.

این استاد دانشگاه با تأکید بر نقش امنیت اقتصادی در فرزندآوری تصریح کرد: اقتصاد تنها به معنای وام و مشوق مالی نیست؛ بلکه ثبات اقتصادی، امنیت شغلی، مسکن و آینده قابل پیش‌بینی، عوامل اصلی تصمیم جوانان برای ازدواج و فرزندآوری هستند.

وی افزود: کاهش یا افزایش باروری، بازتابی از ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است و اگر این ساختارها اصلاح نشود، نه باروری افزایش می‌یابد و نه بحران سالمندی مدیریت می‌شود.

کاظمی‌پور در برنامه رادیویی «به وقت گفت‌وگو» خاطرنشان کرد: مدیریت سونامی سالمندی نیازمند نگاه بلندمدت، برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای نسل جوان است؛ در غیر این صورت، ایران در دهه‌های آینده با چالش‌های جدی رفاهی، درمانی و اجتماعی مواجه خواهد شد.