وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، وضعیت جوی و دریایی استان تا روز چهارشنبه در اغلب ساعات آرام است بنابراین در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و طی صبحگاه در برخی از نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز پنجشنبه ضمن افزایش پوشش ابر در سطح استان، سرعت وزش بادهای شمالی در سواحل و فراساحل جنوبی به نسبت افزایش خواهد یافت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی تصرییح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتی‌متر خواهد بود.