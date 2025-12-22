وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی، وضعیت جوی و دریایی استان تا روز چهارشنبه در اغلب ساعات آرام است بنابراین در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و طی صبحگاه در برخی از نقاط مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا پیش بینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز پنجشنبه ضمن افزایش پوشش ابر در سطح استان، سرعت وزش بادهای شمالی در سواحل و فراساحل جنوبی به نسبت افزایش خواهد یافت.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی میشود.
وی تصرییح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.
نظر شما