به گزارش خبرگزاری مهر، اداره زیباسازی منطقه ۶ تهران با اجرای این طرح و با نصب سیستمهای روشنایی مدرن و پایدار، کم مصرف و پربازده، پهنای دید رانندگان در این مسیرهای حیاتی را به طور چشمگیری بهبود بخشیده است.
اختردانش معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۶ تهران در این زمینه گفت: در راستای ارتقای استانداردهای ایمنی و خدمات شبانهروزی معابر، پروژه تأمین روشنایی زیرگذرهای بزرگراه گمنام در منطقه ۶ با موفقیت به اجرا درآمده و به طور ویژه بر روشنایی مسیرهای زیرگذر این محور اصلی متمرکز بوده است.
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۶ اهداف و ضرورت اجرای این پروژه را افزایش ایمنی تردد با تأمین روشنایی کافی و یکنواخت در زیرگذرها، کاهش خطای دید رانندگان عبوری، پیشگیری از تصادفات رانندگی و افزایش ضریب امنیت برای تمامی کاربران مسیر از جمله خودروها و موتورسیکلتها عنوان کرد.
به گفته وی، با تأمین روشنایی مناسب، گذار از فضای روشن به تاریک (و بالعکس) در هنگام ورود و خروج از زیرگذرها را تسهیل کرده و از ایجاد حساسیت ناگهانی چشم میکاهد، احساس امنیت را در این فضاهای نیمهبسته افزایش داده و به کاهش امکان وقوع جرایم کمک میکند و نکته آخر اینکه ایجاد دید بهتر برای رانندگان، به تصمیمگیری سریعتر و روانتر شدن جریان ترافیک در این نقاط حساس منجر میشود.
اخلاصی، رئیس اداره زیباسازی منطقه ۶ از ویژگیهای فنی سیستم روشنایی نصبشده در این گذرها صحبت کرد و گفت: استفاده از چراغهای LED پربازده با طول عمر بالا و مصرف انرژی بهینه، طراحی الگو و روشنایی متناسب با هندسه و ابعاد هر زیرگذر، توزیع یکنواخت نور برای جلوگیری از ایجاد سایههای مزاحم و نقاط کور و در نظر گرفتن مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی و محیطی مانند رطوبت و گردوغبار از دیگر ویژگیهای این طرح است.
گفتنی است؛ بزرگراه گمنام به عنوان یکی از شریانهای اصلی تردد در منطقه ۶ به شمار میرود که با اجرای پروژه روشنایی زیرگذرهای این بزرگراه، گام بلندی در جهت کاهش حوادث رانندگی و ارتقای کیفیت سفر شبانه شهروندان برداشته شده است.
