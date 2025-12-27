به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی ظهر شنبه در حاشیه کارگروه بهرهوری استان اصفهان که با موضوع بهرهوری اقتصادی و استفاده از فرصتهای بالقوه برگزار شد، از دو محور اصلی این جلسه خبر داد و اظهار کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای خالی صنایع و کارخانهها، و توسعه فرهنگ «همپیمایی» برای استفاده بهینه از خودروهای شخصی در اصفهان در دستور کار است.
وی با اشاره به وجود ظرفیتهای خالی گسترده در شبکه صنعتی استان، آن را «سرمایه عظیم بلااستفاده» توصیف کرد و گفت: «قرار شد شرکت شهرکهای صنعتی ظرفیتهای خالی خود را ثبت و معرفی کند تا به جای خرید زمین و احداث سازههای جدید، از همین فضاهای موجود برای راهاندازی کسبوکارها استفاده شود.»
معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع همپیمایی پرداخت و با بیان اینکه ضریب اشغال خودرو در استان بهطور متوسط حدود ۱.۵ نفر است، هشدار داد: سالانه حجم عظیمی از ثروت به دلیل تردد خودروهای نیمهخالی هدر میرود.» خسروی تأکید کرد که با ترویج همپیمایی، علاوه بر کاهش مصرف سوخت و آلودگی، میتوان فرصتهای تعاملی و اجتماعی جدیدی نیز ایجاد کرد.
وی با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرفته در اختصاص خطوط ویژه به خودروهای پرظرفیت، از وجود استارتآپهای فعال در استان برای ارائه نرمافزارهای مرتبط خبر داد و گفت: زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح در استان فراهم است.
خسروی افزود: همچنین در این جلسه، موضوعات دیگری از جمله غربالگری سرطان و بهرهوری در حوزه انرژی مورد بحث قرار گرفت که پیگیریهای بعدی برای آنها در دستور کار قرار دارد.
این جلسه به عنوان بخشی از برنامههای منظم کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری برگزار میشود و مصوبات آن از طریق سازوکارهای تعریفشده به شورای برنامهریزی استان منعکس خواهد شد.
نظر شما