ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق آخرین الگوهای هواشناسی، تا روز چهارشنبه شرایط جوی استان غالباً پایدار خواهد بود و روند دما در سطح استان افزایشی است.
وی افزود: از روز پنجشنبه با عبور یک موج ناپایدار، شرایط برای بارندگی در اکثر نقاط استان فراهم میشود.
معقولی همچنین در خصوص جزئیات دمای استان افزود: سردترین شهرستان استان در حال حاضر آق قلا با دمای ۲- درجه سانتیگراد است و کمینه دمای پارک ملی گلستان ۱- درجه ثبت شده است.
وی درباره دمای گرگان نیز گفت: دمای حداقل صبح امروز گرگان ۱- درجه و پیشبینی حداکثر دما برای امروز ۱۴ درجه سانتیگراد است.
