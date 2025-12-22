  1. استانها
  2. گلستان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۱

معقولی:هوای گلستان تا چهارشنبه پایدار است؛باران از پنجشنبه آغاز می‌شود

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به افزایش دما در استان گفت: تا روز چهارشنبه جو غالبا پایدار خواهد بود و از پنجشنبه با عبور موج ناپایدار، بارش باران در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق آخرین الگوهای هواشناسی، تا روز چهارشنبه شرایط جوی استان غالباً پایدار خواهد بود و روند دما در سطح استان افزایشی است.

وی افزود: از روز پنجشنبه با عبور یک موج ناپایدار، شرایط برای بارندگی در اکثر نقاط استان فراهم می‌شود.

معقولی همچنین در خصوص جزئیات دمای استان افزود: سردترین شهرستان استان در حال حاضر آق قلا با دمای ۲- درجه سانتی‌گراد است و کمینه دمای پارک ملی گلستان ۱- درجه ثبت شده است.

وی درباره دمای گرگان نیز گفت: دمای حداقل صبح امروز گرگان ۱- درجه و پیش‌بینی حداکثر دما برای امروز ۱۴ درجه سانتی‌گراد است.

