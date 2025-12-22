گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به افزایش دما در استان گفت: تا روز چهارشنبه جو غالبا پایدار خواهد بود و از پنجشنبه با عبور موج ناپایدار، بارش باران در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.