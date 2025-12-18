پرهیز از تردد غیرضروری در ارتفاعات البرز

محمدباقر خلفی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم شرایط جوی ناپایدار از امروز تا دوشنبه هفته آتی، بر لزوم رعایت کامل نکات ایمنی تأکید کرد.

وی با ابراز تأسف از بی‌توجهی برخی افراد به هشدارهای مکرر، اظهار داشت: متأسفانه مشاهده می‌شود که برخی کوهنوردان بدون توجه به خطرات موجود، مسیرهای کوهستانی را انتخاب می‌کنند که این امر جان آن‌ها را به طور مستقیم در معرض تهدید قرار می‌دهد.

خلفی افزود: علاوه بر شرایط جوی، عدم ارزیابی دقیق از وضعیت جسمانی افراد در حین فعالیت‌های کوهنوردی، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد و عملیات امداد و نجات را دشوارتر سازد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز با تأکید بر افزایش ریسک صعود در شرایط زمستانی، تصریح کرد: خطر یخ‌زدگی و سقوط بهمن در این شرایط بسیار محتمل است؛ لذا از عموم مردم درخواست می‌شود صعودهای خود را به زمان مناسب‌تری که شرایط آب و هوایی پایدار است، موکول نمایند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی تیم‌های عملیاتی امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان در آماده‌باش کامل برای پوشش هرگونه حادثه احتمالی هستند و هموطنان در صورت بروز هرگونه مشکل یا نیاز به امدادرسانی فوری، می‌توانند با شماره تلفن سراسری ۱۱۲ تماس حاصل فرمایند.