به گزارش خبرگزاری مهر، دولت سفرزاده معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، در حاشیه دیدار با جمعی از اهالی فرهنگ ایران با سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور داشت.

سیدعباس صالحی در این دیدار با اشاره به گستره همکاری‌های ممکن میان دو کشور گفت: در حوزه فرهنگ، زمینه‌های متعددی برای تعامل مشترک وجود دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش‌هایی مانند چاپ و نشر، سینما، تئاتر، موسیقی و دیگر رشته‌های فرهنگی تجربیات متنوعی دارد که با توجه به اشتراکات عمیق فرهنگی ایران و تاجیکستان، قابلیت انتقال و بهره‌برداری مشترک دارند.

وی با اشاره به نقش محوری شاهنامه در اشتراک فرهنگی دو کشور بیان کرد: جرقه توجه تازه به شاهنامه با چاپ و توزیع رایگان این اثر در تاجیکستان زده شده است، اما این تنها آغاز راه است. شاهنامه می‌تواند به‌عنوان یک محور مشترک، بستری برای شکل‌گیری همکاری‌های گسترده‌تر فراهم کند؛ از برگزاری هفته‌های فرهنگی ایران در تاجیکستان و تاجیکستان در ایران گرفته تا نشست‌های علمی پژوهشی و برنامه‌های فرهنگی ترویجی.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم تصریح کرد: می‌توان شاهنامه را به‌عنوان یک «هسته متنی» در نظر گرفت و بر اساس آن، یک برنامه‌ریزی سه‌ساله طراحی کرد. البته این ایده‌ها نیازمند تدوین دقیق‌تر و تبدیل شدن به برنامه‌های اجرایی و زیرساختی است. قدم نخست، رفتن کتاب به خانه‌های مردم است که خوشبختانه در تاجیکستان محقق شده و اکنون باید گام‌های بعدی برای تبدیل شاهنامه به روح، نهاد و هسته فکری جامعه برداشته شود؛ مسیری که نه‌تنها برای تاجیکستان، بلکه برای ایران نیز ضروری است.

صالحی با بیان اینکه شاهنامه صرفاً یک کتاب شعر نیست، تصریح کرد: این اثر بزرگ آمیزه‌ای از حکمت، اسطوره، تاریخ و اندیشه است و می‌تواند فرصت‌های متعددی برای فعالیت‌های فرهنگی و هویتی دو ملت فراهم کند. شاهنامه ریشه مشترک هویتی ایران و تاجیکستان است و سرمایه‌گذاری دولت تاجیکستان در این حوزه، فرصت تازه‌ای برای همکاری‌های مشترک ایجاد کرده است.

در ادامه این دیدار، دولت سفرزاده معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، با استقبال از دیدگاه‌های مطرح‌شده گفت: برگزاری جایزه شاهنامه‌خوانی به دستور رئیس‌جمهور تاجیکستان نشان‌دهنده توجه ویژه ما به ظرفیت‌های این اثر است و چنین برنامه‌هایی می‌تواند در سطح منطقه و میان کشورهای فارسی‌زبان گسترش یابد.

در پایان این دیدار، دولت سفرزاده شعری را که برای قهرمانان شاهنامه سروده بود، برای سیدعباس صالحی قرائت کرد.