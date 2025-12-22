به گزارش خبرنگار مهر. آئین بزرگداشت پژوهشگران برتر امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

این آئین با شعار فرصتی برای قدردانی از اندیشه‌هایی که مسیر توسعه، تولید و سرمایه‌گذاری را با پشتوانه پژوهش و فناوری هموار می‌کنند، برگزار شد.

در این آئین، ضمن پاسداشت یاد و اندیشه‌های «علیرضا صدرا» رئیس اسبق مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، از پژوهشگرانی تجلیل می‌شود که با تکیه بر دانش، پژوهش و فناوری، مسیر سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه پایدار اجتماعی را هموار می‌کنند؛ رویکردی که بدون پشتوانه پژوهشی، به نتیجه نخواهد رسید.

این همایش با هدف ایجاد هم افزایی در ظرفیت‌های علمی مجموعه، نهادینه کردن فرهنگ تحقیق، ارج نهادن به پژوهشگران، شناسایی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی موجود، فرهنگ سازی و تقویت جایگاه تحقیق و پژوهش، تکریم آثار برگزیده علمی، الگوسازی از نخبگان سازمانی، تحکیم و گسترش ارتباط با فرهیختگان درون و برون دستگاهی، شتاب بخشی به روند رشد و توسعه پژوهش در دستگاه و سازمان‌های تابعه و پاسخگویی علمی به نیازها و انتظارات برگزار شد.