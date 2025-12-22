کتاب نفیس آستان شمس تبریزی در خوی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با رونمایی کتاب نفیس آستان شمس تبریزی بعد از ظهر دوشنبه که حاصل یک دهه پژوهش مستند درباره فرجام کار شمس تبریزی است، مدیریت شهری خوی با پیش خرید این اثر و حمایت مالی و معنوی از تولید آثار علمی و برگزاری همایش‌های مرتبط، بر نقش این شهرستان در تثبیت مرجعیت فرهنگی شمس تبریزی تأکید کرد.

شهردار خوی در آئین رونمایی کتاب آستان شمس تبریزی با اشاره به جایگاه تاریخی و جهانی شمس تبریزی گفت حمایت از پژوهش‌های عمیق و مستند در حوزه مفاخر فرهنگی، یکی از اولویت‌های مدیریت شهری خوی است.

حسن نصرالله پور با بیان اینکه پیش خرید این کتاب نفیس با هدف پشتیبانی از پژوهشگران و تقویت هویت فرهنگی خوی انجام شده است، افزود: این اثر علمی می‌تواند نقش مهمی در معرفی مستند و دقیق جایگاه شمس تبریزی و تثبیت مرجعیت فرهنگی و گردشگری خوی در سطح ملی و بین‌المللی ایفا کند.

وی همچنین برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های علمی مرتبط با شمس تبریزی را از رویکردهای جدی شهرداری خوی عنوان کرد و گفت: مدیریت شهری آمادگی دارد با همکاری نهادهای علمی و فرهنگی، بستر لازم برای تبدیل خوی به محور پژوهش و گردشگری معنوی مرتبط با شمس تبریزی را فراهم کند.

مدیرعامل خانه دانش و فرهنگ زریاب نیز در این مراسم با اشاره به روند تدوین کتاب آستان شمس تبریزی اظهار کرد: این اثر حاصل بیش از ده سال پژوهش مستمر با هدف تعیین تکلیف آرامگاه‌های منسوب به شمس تبریزی است. در این مطالعات، مکان‌هایی در کشورهای مختلف از جمله هند، پاکستان، افغانستان، ترکیه و برخی نقاط ایران مورد بررسی قرار گرفت.

سید حسین حسن زاده افزود: در نهایت با گردآوری و تحلیل اسناد متعدد از آرشیوهای داخلی و خارجی به ویژه آرشیوهای عثمانی، اروپایی و آمریکایی، به این نتیجه رسیدیم که به احتمال قریب به یقین، مقبره موجود در خوی متعلق به شمس تبریزی مراد مولانا است. در این کتاب ده سند عثمانی مربوط به چهار تا پنج قرن پیش که به خط فارسی نگاشته شده‌اند، برای نخستین بار تحلیل و بررسی شده است.

وی گفت: آستان شمس تبریزی به صورت نفیس و دو زبانه فارسی و انگلیسی در قطع رحلی منتشر شده و علاوه بر بررسی ویژگی‌های تاریخی، معماری و باستان‌شناسی آرامگاه شمس در خوی، رویکرد آینده پژوهی در تثبیت مرجعیت علمی، فرهنگی و گردشگری این شخصیت تمدن‌ساز را دنبال می‌کند.

مدیرعامل خانه دانش و فرهنگ زریاب تصریح کرد: نخستین آئین رونمایی این کتاب دوازدهم آذرماه در دانشگاه تهران با حضور استادان برجسته کشوری، مقامات دولتی و سفرای کشورهای خارجی برگزار شد و در آئین رونمایی خوی نیز به پاس همکاری شهرداری، لوح زرین سپاس به شهردار خوی اهدا و یکی از اسناد مرتبط با آرامگاه شمس تبریزی که از کتابخانه‌ای در مونیخ آلمان به دست آمده بود، به عنوان یادبود تقدیم شد.

کتاب نفیس آستان شمس تبریزی به قلم سید حسین حسن زاده مدیرعامل خانه دانش و فرهنگ زریاب از سوی انتشارات کتاب آبان در تهران منتشر شده است.