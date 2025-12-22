روح الله زاهدی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: از امروز افزایش ابر وبارش های پراکنده و خفیف برف را شاهد خواهیم بود.

وی اظهار کرد: چهارشنبه هوا مهیاتر است برای بارش‌ها که در این بین در نیمه شمالی استان و دامنه ارتفاعات بارش بیشتری را شاهد خواهیم بود.

زاهدی آسمان استان را در پایان هفته صاف و آفتابی و نسبتاً آرام اعلام کرد و گفت: امروز نسبت به دو روز گذشته از برودت و سرمای هوا نسبتاً کاسته شده که انتظار می‌رود به همین منوال افزایش دما را شاهد باشیم.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان کمینه و بیشینه فرودگاه همدان را طی ۲۴ ساعت گذشته منفی ۷ و ۷ اعلام کرد.

وی گفت: صبح امروز بهار با منفی ۸ درجه زیر صفر سردترین و اسدآباد، کبودرآهنگ و فامنین مثبت ۸ سلسیوس کمترین و بیشترین دما را طی ۲۴ ساعت گذشته ثبت کردند.