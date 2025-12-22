  1. استانها
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

افزایش ابر و تداوم هوای سرد در قزوین؛ احتمال بارش برف در ارتفاعات

قزوین- کارشناس هواشناسی قزوین از افزایش ابر طی روزهای آینده خبر داد و گفت: برای چهارشنبه ناپایداری جوی و بارش برف و باران در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، از امروز دوشنبه اول دی‌ماه تا سه روز آینده امواج ضعیفی از سطح استان قزوین عبور می‌کند که پیامد آن افزایش ابر در اغلب مناطق استان است.

وی افزود: برای روز چهارشنبه ناپایداری‌هایی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق به صورت بارش باران و برف خواهد بود و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی نیز احتمال بارش برف وجود دارد.

کارشناس هواشناسی قزوین با اشاره به شرایط جوی امروز و فردا تصریح کرد: با توجه به پایداری نسبی جو، در مناطق صنعتی و پرتردد استان احتمال انباشت آلاینده‌های جوی دور از انتظار نیست.

بهروزی در پایان خاطرنشان کرد: از نظر دمایی همچنان استقرار هوای سرد در سطح استان قزوین ادامه خواهد داشت.

