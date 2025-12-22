دورهمی یلدایی در مجموعه تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، هم‌زمان با فرا رسیدن «شب یلدا» ویژه برنامه‌ای در قالب های مختلف عرصه نمایش های آئینی و سنتی از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ روز یکشنبه ۳۰ آذر در سالن انتظار تالارهای اصلی و چهارسو مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

اجرای چند قطعه نمایشی با هنرمندی مهدی صفاری‌نژاد پژوهشگر، مدرس و از فعالان عرصه نمایش‌های آیینی سنتی، سبا اصلیان بازیگر و پژوهشگر عرصه نمایش های آئینی سنتی، حسین ظاهری نقال و پژوهشگر، سید مهرداد کاوسی نقال و پژوهشگر و حافظ خوانی توسط تماشاگران از جمله فعالیت هایی است که در این ویژه برنامه پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

کورش سلیمانی رئیس تئاتر شهر هم ضمن قدردانی از حضور تماشاگران و مخاطبان در ویژه برنامه شب یلدای این مجموعه اشعاری از دیوان حافظ را برای حاضران در برنامه قرائت کرد. این در حالی است که تعدادی از مخاطبان نیز به خوانش بخش هایی از اشعار حافظ پرداختند.

با تصمیم مدیریت تئاتر شهر، همکاری سامانه های فروش و موافقت گروه‌های اجرایی، بلیت نمایش های به صحنه رفته در این مجموعه به مناسب فرا رسیدن «شب یلدا» روز یکشنبه ۳۰ آذر با ۵۰ درصد تخفیف به فروش رسید.

هم اکنون نمایش های «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی در تالار اصلی، «سیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحت پیشه در تالار چهارسو، «ناتنی، تاریخ جنون» به کارگردانی سجاد یاری در تالار قشقایی، «شب سوئیت» به کارگردانی کیانوش احمدی در تالار قشقایی، «کشتن موتسارت یا بلعیدن پای اختاپوس» به کارگردانی آرش سنجابی در تالار سایه، «قصاب» به کارگردانی شاهو رستمی در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه هستند.

عکس از صالح صاحب‌الداری است.