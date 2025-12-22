به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی تقی زاده رئیس سازمان دارالقران کریم در آئین رونمایی از رو نمایی از پوستر نخستین جشنواره قرآنی (زندگی با آیهها) که در محل سازمان دارالقرآن برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تحقق گفتمان عمومی قرآنی در جامعه گفت: مفاهیم قرآنی باید به مسلمات ذهنی مردم و بخشی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود؛ نه اینکه صرفاً در میان قشر محدودی از مخاطبان قرآنی باقی بماند.
وی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در حوزه قرآن کریم اظهار داشت: رهبر انقلاب در بیش از ۱۰۰ سخنرانی، بهصورت دقیق و راهبردی، چشمانداز، مأموریت، سیاستها و رویکردهای قرآنی کشور را تبیین کردهاند. یکی از کلیدواژههایی که کمتر به آن پرداخته شده، اما بارها مورد تأکید ایشان بوده، تبدیل مفاهیم قرآنی به گفتمان عمومی است.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با بیان اینکه مخاطبان برنامههای قرآنی موجود، خوشبینانه حدود سه تا چهار میلیون نفر هستند، افزود: وقتی از گفتمان عمومی سخن میگوئیم، منظور مخاطب ۸۰ تا ۹۰ میلیونی کشور است؛ یعنی همه اقشار جامعه، مورد توجه قرار گیرند.
وی ادامه داد: بر همین اساس، در قالب نهضت ملی زندگی با آیهها تلاش شد تا مفاهیم قرآنی با زبانها و قالبهای متنوع از جمله برنامههای تلویزیونی، تولیدات رسانهای، بازیوارسازی، محصولات ویژه کودک و نوجوان و نیز برنامههای اختصاصی بانوان، به جامعه عرضه شود.
حجتالاسلام تقیزاده با اشاره به طراحی لایههای عمیقتر آموزشی در این نهضت خاطرنشان کرد: برای برخی مخاطبان تخصصی از جمله کارکنان وزارت کشور، استانداریها و خانوادههای آنان، برنامههای آموزشی و تربیتی عمیقتری پیشبینی شده که در ذیل نهضت ملی زندگی با آیهها در حال اجراست.
وی همافزایی نهادهای مختلف در اجرای این طرح را از نقاط قوت آن دانست و گفت: از نماینده ولیفقیه و استاندار گرفته تا فرماندار، معلم، مبلغ مسجد و فعالان فرهنگی، همه حول یک ایده مشترک جمع شدهاند. این حرکت جبههای طی دو تا سه سال گذشته، برکات قابل توجهی به همراه داشته است.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در پایان با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در چهار استان افزود: بنا بر تصمیم اتخاذشده، این طرح در سال نخست بهصورت پایلوت در چهار استان اجرا میشود و در صورت موفقیت، از سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.
