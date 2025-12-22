قطع موقت آب ۵ روستای رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره آب و فاضلاب رودان طی اطلاعیهای اعلام کرد: آب شرب روستاهای خیرآباد، پانهر، نزک، وزیری و کهنشوئیه بهدلیل انجام تعمیرات فنی، بهصورت موقت قطع میشود.
بهمنظور تعمیرات خط انتقال چاه گشوییه، آب شرب این روستاها از ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ یکم دیماه تا ساعت ۱۶ روز سهشنبه مورخ سوم دیماه قطع خواهد شد.
در همین راستا، از اهالی محترم این روستاها درخواست شده است ضمن مدیریت مصرف آب، نسبت به ذخیرهسازی آب مورد نیاز برای مصارف ضروری در ساعات باقیمانده اقدام کنند.
مسئولان مربوطه ضمن عذرخواهی بابت ایجاد این محدودیت، از صبوری و همکاری شهروندان قدردانی کردند.
