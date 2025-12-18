به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ژانگ هانهوی سفیر چین در روسیه در سخنانی اعلام کرد: مسئله تایوان در هسته منافع کلیدی چین قرار دارد و نشان دهنده خط قرمزی است که نباید از آن عبور کرد.
سفیر چین در روسیه در این خصوص اضافه کرد: موضوع تایوان یک موضوع کاملاً داخلی برای چین است و هیچ کشور خارجی حق دخالت در آن را ندارد. پکن در این مورد عقب نشینی نخواهد کرد و کوتاه نخواهد آمد.
وزارت دفاع تایوان امروز پنجشنبه اعلام کرد که دولت آمریکا روند فروش تسلیحات به این جزیره به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دلار را پیش میبرد؛ بستهای که بزرگترین قرارداد تسلیحاتی آمریکا با این جزیره تاکنون است.
بر اساس این گزارش، اعلام فروش این بسته تسلیحاتی، دومین مورد در دوره کنونی ریاستجمهوری ترامپ است.
وزارت دفاع تایوان در بیانیهای اعلام کرد که این بسته پیشنهادی شامل ۸ قلم تسلیحاتی از جمله سامانههای موشکی «هیمارس»، توپخانه، موشکهای ضدزره، پهپادها و قطعات مربوط به سایر تجهیزات نظامی است.
در این بیانیه ادعا شده است: آمریکا همچنان به تایوان برای حفظ توانمندیهای دفاعی کافی، ایجاد سریع قدرت بازدارندگی مؤثر و بهرهگیری از مزایای جنگ نامتقارن کمک میکند؛ امری که پایه حفظ صلح و ثبات منطقهای است.
