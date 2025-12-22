به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور در تشریح آخرین جزئیات امدادرسانی در مناطق متأثر از بارندگی گفت: امدادگران جمعیت هلال احمر استان در این حوادث به بیش از ۲۵ هزار نفر خدمات امدادی، اسکان اضطراری و حمایتی ارائه کردند.
وی افزود: در جریان این عملیات، ۲۸ نفر از افراد در معرض خطر به مناطق امن منتقل شدند و تیمهای امدادی موفق شدند آبگرفتگی ۱۱۵ واحد مسکونی در مناطق آسیبدیده را تخلیه کنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان با اشاره به اقدامات انجامشده برای اسکان اضطراری متأثرین از بارندگی، اظهار داشت: ۱۲ کمپ امدادی در شهرستانهای میناب، قشم، بندرخمیر، پارسیان، سیریک و جاسک برپا شده است.
سلحشور با تأکید بر آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی هلال احمر استان تصریح کرد: تیمهای امدادی، داوطلبان و نیروهای پشتیبانی همچنان در مناطق درگیر سیلاب حضور دارند و روند امدادرسانی تا بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.
