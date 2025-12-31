پوشش امدادی هلال احمر هرمزگان برای ۵۹۴ خانوار در مناطق درگیر بارندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور اظهار کرد: عملیات امدادرسانی در شهرستانهای بندرعباس، حاجیآباد، بستک، بشاگرد، میناب، پارسیان و رودان و در ۵۰ روستای درگیر با مشارکت نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر انجام شده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان با اشاره به توان عملیاتی بهکارگرفتهشده در این مأموریت تصریح کرد: در این عملیات، ۲۹۰ امدادگر در قالب ۵۸ تیم عملیاتی بهصورت مستمر در مناطق حادثهدیده حضور داشته و خدمات امدادی و حمایتی لازم را به هماستانیها ارائه کردهاند.
سلحشور خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر استان هرمزگان با آمادگی کامل، روند پایش مناطق و ارائه خدمات امدادی را تا رفع کامل نیازهای حادثهدیدگان ادامه خواهد داد.
