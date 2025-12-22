عارف: بخش خصوصی در امنیت سایبری نقش مهمی پیدا کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری افتا با تبریک اعیاد رجب و میلاد حضرت مسیح (ع)، اظهار کرد: بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه جمعبندی کشور این بود که باید در زمینه فناوریهای پیشرفته حرکتی جدی انجام شود و هیچ چالشی هم در جلسات درباره این موضوع نداشتیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت علم و فناوری در توسعه و پیشرفت و مصونیت بخشی به پدافند کشور، خاطر نشان کرد: علم و فناوری نقش مهمی در افزایش امنیت کشور دارد تا دیگر دشمن جرأت خطا و شیطنت نکند و اگر هم اقدامی کرد با پاسخ سختتری مواجه شود.
وی با بیان اینکه راهبرد دولت این است که در طول سه سال آینده کشور جایگاه اول منطقه را در زمینه علم و فناوری دست پیدا کند، افزود: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در این زمینه عملکرد خوبی داشته است ولی باید یک ارزیابی دقیق و موشکافانه درباره روند اقدامات شش ماهه گذشته داشته باشیم. در این زمینه همافزایی میان دستگاههای مختلف یک ضرورت است و اگر شش ماهه پیش تداخل و همپوشانی در وظایف وجود داشت اکنون باید به خاطر کشور، نظام و مردم همه با یک صدا و یک برنامه و با تقسیم ملی اقدام کنیم.
عارف با اشاره به ضرورت حمایت از جوانان و دانشمندان در حوزه فناوریهای نوظهور، گفت: این جوانان، متعهد و پرتلاش هستند و هیچ هدفی جز تعالی و پیشرفت کشور ندارند و باید از آنها حمایت بیشتری شود. آنها خواستار حمایت معنوی و اخلاقی و ایجاد بستر برای فعالیت خود هستند و شاید در آخرین مرحله مسائل اقتصادی خود را مطرح کنند. این جوانان و دانشمندان با وجود امتیازهایی که ممکن است با مهاجرت به دست بیاورند، در کشور باقی ماندهاند تا ایران را به تعالی و پیشرفت برسانند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دولت هر هفته چندین جلسه برای رفع مشکلات نخبگان برگزار میکند و ما امیدواریم بتوانیم دین خود را به دنیای علم و فناوری ادا کنیم.
موضوع ستاد موقتی و میان مدت بود
وی در ادامه با اشاره به هدف تشکیل ستاد توسعه علم و فناوری افتا، خاطرنشان کرد: در ابتدا برخی ترجیح میدادند یک شورای عالی که نهاد بالادستی بوده و نقش حامی دارد ایجاد شود اما ذات ستاد، نگرانی مثبت برای ساماندهی و انسجام بخشی میان مدت برای یک موضوع است. در واقع ستاد موقتی و میان مدت بوده و دنبال پاسخگویی به یک مسئله است.
عارف افزود: شهادت میدهم با تلاش دانشمندان خود میتوانیم دست برتر را در زمینه فناوریهای نوظهور داشته باشیم البته اکنون شاید به خاطر غفلت یا کمتوجهی این جایگاه را نداریم اما بستر و پایههای لازم و خوب هم از جنبه علمی و هم از جنبه انگیزه و نشاط نیروی انسانی در اختیار داریم. نیروی انسانی ما برای پیشرفت کشور در زمینه علم و فناوری احساس مسئولیت میکنند. بنابراین مدیران هم باید نگاه ویژهای به ستاد توسعه علوم و فناوری افتا داشته باشند تا اقدام جهشی در راستای تحقق اهداف کشور به دست آید. این ستاد همچنین یکی از مهمترین ستادهای حوزه فناوری و امنیت بخشی در زمینه سایبر است و میتواند به سایر حوزهها کمک کند.
وی با بیان اینکه نظام به اهمیت بخش خصوصی در تأمین امنیت سایبری پی برده است، گفت: تصمیم بسیار درستی گرفته شده که به بخش خصوصی در این زمینه نقش داده شود البته به جز مواردی که باید در انحصار بخش حاکمیتی باشد. بخش خصوصی در این زمینه خوش سابقه بوده و عملکرد آنها هم خوب بوده است.
هدفگذاری سه ساله برای دستیابی به جایگاه اول منطقه
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نقش عملکرد ستاد توسعه علوم و فنون افتا در سایر بخشها، گفت: از هدفگذاری سه ساله برای دستیابی به جایگاه اول منطقه ۶ ماه گذشته است و اکنون باید ارزیابی کنیم که چه میزان پیشرفت در اهداف خود داشتهایم.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت برای اصلاح ساختار و تحدید تشکیلاتی، خاطر نشان کرد: دولت در زمینه فناوریهای نوظهور، تهدید تشکیلاتی ندارد بلکه دنبال نگهداشت و جذب نیرو و حل مشکلات آنها است. دولت و نظام حل مشکلات نخبگان کشور که بدون توجه به مشکلات اقتصادی خود،
تمام وقت برای ارتقا علم و فناوری در کشور تلاش میکنند را وظیفه خود میداند و تلاش میکند در حد امکان مشکلات آنها را کاهش دهد.
با توسعه علم و فناوری میتوانیم به یک اقتصاد با ثبات دست یابیم
عارف همچنین با بیان اینکه دولت مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را فراموش نمیکند، گفت: با توسعه علم و فناوری میتوانیم به یک اقتصاد با رشد، توسعه و با ثبات دست یابیم و از شرمندگی مردم خارج شویم. دغدغه همه مسئولان اقتصادی کشور هم همین مسئله است. در تمام جلساتی که در سطح عالی تشکیل میشود، دغدغه اقتصاد و معیشت مردم پیگیری و همه راهکارهای کوتاه مدت و میانمدت بررسی میشود. البته در این زمینه به نقد و ارائه راهکارهای صاحبنظران نیز نیازمندیم.
معاون اول رئیسجمهور در پایان خاطر نشان کرد: ما با حلقهای از مشکلات از جمله گران بودن کالاها و گرانفروشی مواجه هستیم که نمیتوان فقط با حل مسئله یک حلقه، مشکلات را ریشهای حل کند بنابراین باید تمام حلقههای این زنجیره با هم اصلاح شود. بخش مهمی از وقت رئیس جمهور و وزرا در همین زمینه صرف میشود. مطمئن هستم این مشکلات حل میشود ولی مسئله این است که در زمان کوتاهتری این اتفاق رخ دهد.
در این جلسه گزارشی از روندهای امنیت سایبری در کشورهای مختلف ارائه شد و طرح شناسایی، جذب و نگهداشت نیروی انسانی حوزه فناوری مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر کلیات آن به تصویب رسید.
نظر شما