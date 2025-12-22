احسان مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهرستان مشگین‌شهر از نظر گازرسانی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۹۹ درصد مشترکان شهری و روستایی تحت پوشش شبکه گاز قرار گرفته‌اند و توسعه در روستاهای باقی‌مانده و نقاط سخت‌گذر نیز با سرعت ادامه دارد تا هیچ خانواده یا واحد تولیدی بدون انرژی پایدار نماند.

وی با اشاره به سیاست‌های تشویقی برای مصرف بهینه گاز در شهرستان مشگین‌شهر افزود: مشترکان کم‌مصرف از تخفیف در قبوض بهره‌مند می‌شوند و در برخی ماه‌ها قبض آن‌ها رایگان محاسبه می‌شود؛ ولی در مقابل، برخورد با پرمصرف‌ها قاطعانه است و پس از اخطار و تذکر، قبوض با نرخ پلکانی و جریمه محاسبه شده و در صورت تداوم، قطع گاز از علمک، به‌ویژه برای ادارات متخلف، انجام می‌گیرد.

رئیس اداره گاز مشگین‌شهر با تأکید بر مدیریت مصرف انرژی در فصل سرما بیان کرد: اطلاع‌رسانی گسترده، بازدید میدانی، توصیه به تنظیم دمای آسایش بر روی ۲۰ درجه و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، از راهکارهای ما برای ترویج الگوی مصرف صحیح بدون ایجاد محدودیت برای مردم است.

وی از اجرای پروژه‌های مهم زیرساختی در حوزه گاز خبر داد و گفت: احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز (CGS) با ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب در ساعت به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد تومان، مهم‌ترین پروژه در حال اجرا برای پایداری شبکه گاز در مشگین‌شهر است و توسعه شبکه در روستاها، نوسازی خطوط فرسوده و تقویت شبکه برای صنایع از دیگر اولویت‌ها محسوب می‌شود.

مرادی در بخش دیگری از اظهاراتش، برنامه هوشمندسازی کنتورها را یک راهبرد بلندمدت دانست و ادامه داد: زیرساخت‌ها به‌تدریج آماده می‌شود و در آینده نزدیک، قرائت از راه دور، کنترل مصرف و هشدار هوشمند محقق خواهد شد که دقت و مدیریت را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به فعالیت‌های امدادی، آموزشی و فرهنگی اداره گاز شهرستان مشگین‌شهر در مورد خدمات‌رسانی به ساخت‌وسازهای فاقد مجوز تأکید کرد: اداره گاز تابع ضوابط ملی است و تنها در صورت تأیید مراجع قانونی و اخذ تعهد کتبی، امکان بررسی برای انشعاب وجود دارد و ایمنی اصل غیرقابل‌چشم‌پوشی ماست.