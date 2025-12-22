به گزارش خبرنگار مهر؛ کتاب «من هنوز ایستادهام» که زندگی و خاطرات سردار جانباز مصطفی باغبانی را روایت میکند، به قلم علی رحیمی و توسط کانون بازنشستگان انتظامی منتشر شد.
علی رحیمی نویسنده کتاب «من هنوز ایستادهام» در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب تلاش دارد از روزهای شکلگیری شخصیت مصطفی باغبانی، مبارزات انقلابی، حضور در جبههها، مجروحیتها تا سالهای تلاش برای بازسازی زندگی پس از دفاع مقدس سخن بگوید. آنچه این اثر را متمایز میکند، پرداختن به لایههای درونی و روحی جانبازان است؛ جایی که ایستادگی تنها در میدان نبرد معنا نمییابد، بلکه در تحمل درد، صبر در برابر محدودیتها و وفاداری به باورها جلوهگر میشود.
وی افزود: مصطفی باغبانی نخستین بار در مرداد ۱۳۵۹ به جبهه اعزام شد و در عملیاتهای حصر آبادان، فتحالمبین، والفجر مقدماتی، والفجر ۱ و والفجر ۸ حضور داشت. در جریان عملیات والفجر ۸ و شب بیستم بهمن ۱۳۶۴، به شدت مجروح شد و حتی پزشکان او را شهید فرض کردند، اما با هوشیاری یکی از پزشکان دوباره زنده ماند. این حادثه که به «تولد دوباره در سردخانه» معروف است، نقطه عطف زندگی اوست.
رحیمی تصریح کرد: پس از جنگ، مصطفی باغبانی تمام توان خود را وقف جهاد فرهنگی و اجتماعی کرد. منزل او که به «بیتالعباس» مشهور است، به حسینیه و پایگاهی مردمی برای فعالیتهای مذهبی، فرهنگی، حمایت از خانوادههای شهدا و کمک به مدافعان حرم تبدیل شده است. با وجود مشکلات جسمی، او هرگز خانهنشین نشد و حضوری فعال در عرصههای فرهنگی و اجتماعی دارد.
وی در پایان گفت: این اثر تنها روایت تاریخی نیست؛ بلکه یادآور جریان زنده مقاومت و دفاع مقدس در فرهنگ و هویت ملی ماست و میتواند نسلهای آینده را با حقیقت ایستادگی آشنا کند.
