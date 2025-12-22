  1. استانها
  2. مازندران
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

دنیامالی: نقش خیران در توسعه زیرساخت‌های ورزشی مهم است

ساری - وزیر ورزش و جوانان با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های ورزشی و اجتماعی گفت: فعالیت‌های فاخر خیرین در حوزه‌های مختلف رضایت را در پی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی بعدازظهر دوشنبه در ادامه سفر خود به مازندران از سالن پیامبر اعظم، استخر خصوصی آمل و پروژه مجموعه ورزشی کاله بازدید کرد و مجموعه کاله را الگویی ملی در سرمایه‌گذاری ورزشی دانست.

دنیامالی در حاشیه بازدیدها با ابراز خرسندی از فراهم شدن شرایط این سفر گفت: پروژه مجموعه ورزشی کاله یکی از طرح‌های خاص کشور در حوزه ورزش است که به‌طور کامل توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود و از نظر کیفیت و معماری در سطح ملی و بین‌المللی بی‌نظیر است.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به سرمایه‌گذاری گسترده در این پروژه اظهار داشت: مجموعه ورزشی کاله نیازمند حداقل دو هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذار با ظرفیت‌های خود در حال اجرای پروژه‌ای استثنایی است.

وی افزود: هدف سرمایه‌گذار ارائه اثری ارزشمند به مردم آمل و مازندران است تا از امکانات ورزشی استاندارد و باکیفیت بهره‌مند شوند و امیدواریم پروژه ظرف ۲۴ ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

دنیامالی همچنین با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های ورزشی و اجتماعی بیان کرد: فعالیت‌های فاخر خیرین در حوزه‌های مدرسه‌سازی، بیمارستان‌سازی و ورزش، رضایت مردم و خداوند را به همراه دارد و مسئولان موظف هستند با سرعت پروژه‌ها را پیش ببرند تا طرح‌های برجسته در خدمت مردم قرار گیرد.

سفر وزیر ورزش و جوانان به مازندران با محوریت بازدید از پروژه‌های ورزشی و افتتاح طرح‌های جدید ادامه دارد و پس از جویبار و آمل، وی قرار است از مجموعه‌های ورزشی شهرستان‌های دیگر بازدید کرده و در جلسه شورای ورزش و تربیت بدنی استان حضور یابد.

