به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی بعدازظهر دوشنبه در ادامه سفر خود به مازندران از سالن پیامبر اعظم، استخر خصوصی آمل و پروژه مجموعه ورزشی کاله بازدید کرد و مجموعه کاله را الگویی ملی در سرمایهگذاری ورزشی دانست.
دنیامالی در حاشیه بازدیدها با ابراز خرسندی از فراهم شدن شرایط این سفر گفت: پروژه مجموعه ورزشی کاله یکی از طرحهای خاص کشور در حوزه ورزش است که بهطور کامل توسط بخش خصوصی اجرا میشود و از نظر کیفیت و معماری در سطح ملی و بینالمللی بینظیر است.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به سرمایهگذاری گسترده در این پروژه اظهار داشت: مجموعه ورزشی کاله نیازمند حداقل دو هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری است و سرمایهگذار با ظرفیتهای خود در حال اجرای پروژهای استثنایی است.
وی افزود: هدف سرمایهگذار ارائه اثری ارزشمند به مردم آمل و مازندران است تا از امکانات ورزشی استاندارد و باکیفیت بهرهمند شوند و امیدواریم پروژه ظرف ۲۴ ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
دنیامالی همچنین با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساختهای ورزشی و اجتماعی بیان کرد: فعالیتهای فاخر خیرین در حوزههای مدرسهسازی، بیمارستانسازی و ورزش، رضایت مردم و خداوند را به همراه دارد و مسئولان موظف هستند با سرعت پروژهها را پیش ببرند تا طرحهای برجسته در خدمت مردم قرار گیرد.
سفر وزیر ورزش و جوانان به مازندران با محوریت بازدید از پروژههای ورزشی و افتتاح طرحهای جدید ادامه دارد و پس از جویبار و آمل، وی قرار است از مجموعههای ورزشی شهرستانهای دیگر بازدید کرده و در جلسه شورای ورزش و تربیت بدنی استان حضور یابد.
نظر شما