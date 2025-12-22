مقیمی: عقب‌ ماندگی های شفت با برنامه ریزی جبران خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژههای عمرانی شهرستان که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، با تأکید بر لزوم استفاده از تمامی ظرفیتها، اظهار کرد: کاری که در شهرستان ماندگار است، پروژههای عمرانی و برنامهریزی است و فلسفه اصلی جلسات، فراهم کردن زمینه برای توسعه زیرساختها است.
وی در خصوص پیگیری مصوبات کمیته برنامهریزی گفت: مصوبات به تمامی دستگاهها ابلاغ شده و مدیران موظفند برنامهریزی برای تخصیص اعتبارات و مبادله موافقتنامهها را در دستور کار قرار دهند تا شهرستان از قافله توسعه عقب نماند.
تکمیل پروژههای راه و آب در اولویت است
فرماندار شفت، محور شفت-احمدسرگوراب را یکی از گلوگاههای اصلی تردد دانست و افزود: پیمانکار جدید این پروژه تعیین و ابلاغ شده و مقرر است طی هفته آینده تجهیز کارگاه انجام شده و پروژه به روال عادی اجرایی بازگردد.
مقیمی به پیشرفت فیزیکی بالای پروژههای نیمهکاره اشاره کرد و بیان داشت: پروژه پل بَد آب با بیش از ۸۰ درصد تکمیل شده و انشاءالله با تأمین اعتبار اندک، این پل تا دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.
وی همچنین از پیشرفت مناسب در حوزه تأمین آب خبر داد و گفت: راهاندازی مجدد مجتمع آب (شامل مخازن زمینی و هوایی) و همچنین پروژه آب شرب غرب با تهیه اتصالات، تا سالهای آتی به بهرهبرداری کامل خواهند رسید.
هشدار نسبت به بحران آب و لزوم لایروبی استخرها
فرماندار با توجه به کمبود بارندگیها، مدیریت منابع آبی کشاورزی را حیاتی دانست و تأکید کرد: با توجه به کمبود آب و باران، باید از هم اکنون تمامی استخرها و آببندانهای شهرستان شناسایی و برای لایروبی آنها برنامهریزی شود.
مقیمی خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما باید لایروبی آببندانها باشد تا در زمان بحران بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و نباید اجازه دهیم مشکلات بحران آب ناشی از عدم لایروبی باشد.
وی در ادامه خواستار پیگیری جدی برای استارت پروژه فاضلاب شد و عنوان کرد: با برنامهریزی دقیق، این پروژه باید در دستور کار قرار گیرد تا در چند سال آینده نتیجهبخش باشد.
۱۰ درصد عقبماندگی در شاخصهای استانی
مقیمی هدف نهایی اقدامات عمرانی را ارتقای شاخصها و رفع نگاه محرومیت از شهرستان شفت عنوان کرد و گفت: شهرستان شفت تقریباً ۱۰ درصد در طرحهای هادی و ۱۵ درصد در سایر موارد نسبت به شاخصهای استانی و کشوری عقبماندگی دارد.
وی افزود: اگر ۱۷ طرح هادی در سال آینده توسط بنیاد مسکن اجرا شود، این عقبماندگی کاهش یافته و شهرستان به شاخصهای کشوری استان میرسد و چهره محرومیت از آن برداشته میشود.
فرماندار به رشد شاخصهای حوزه برق نیز اشاره کرد و اظهار داشت: شاخص کابل خودنگهدار که شاخص مادر این حوزه است، از ۴۶ درصد به ۶۵ درصد (۲۰ درصد رشد) رسیده است.
اصلاح جدی شاخصهای راهداری
فرماندار مقیمی در خصوص شاخصهای عملکردی دستگاهها، بار دیگر بر وضعیت راهداری تأکید کرد: در حوزه راهداری، راه اولین شاخص ماست راه مثل رگ قلب است؛ اگر شریان اصلی توسعه نداشته باشد، توسعه در دیگر چیزها هم امکانپذیر نیست.
وی در مورد آمار آسفالت روستایی مجدداً اظهار داشت: میزان برخورداری ما از آسفالت روستایی ۹۳ درصد است، ولی در واقع این نیست. ما مشکلات زیادی در این حوزه داریم. این آمار باید اصلاح شود و ما عقبماندگی در حوزه راههای روستایی و آسفالت داریم که با پیگیریهای جدی، شاخصههای این حوزه نیز اصلاح و بالا خواهیم برد.
ساماندهی ورودی شهر و زیباسازی نوروزی
فرماندار شفت با اشاره به باقیماندن بیش از ۹۰ روز تا ایام عید نوروز، بر لزوم برنامهریزی شهرداران برای زیباسازی منظر شهری تأکید کرد: شهرداران باید از هماکنون با رنگآمیزی جداول، خطکشی معابر و کاشت گلها، شهرها را زیباتر کنند.
وی همچنین ساماندهی ورودی شهرستان را یک ضرورت دانست و افزود: زیبنده نیست شهرستان ما تنها شهرستانی باشد که ورودی مشخص و جداکننده وسط ندارد؛ دستگاههای متولی باید برای تعیین تکلیف و اجرای این پروژه اقدام کنند.
