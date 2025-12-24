پروژه چهاربانده محور شفت - احمدسرگوراب از سرگرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت پروژه چهار بانده محور شفت - احمد سرگوراب، اظهار کرد: این طرح یکی از پروژههای عمرانی مهم و اولویتدار شهرستان است که پس از توقف چندماهه، وارد فاز اجرایی جدیدی شده است.
وی افزود: اجرای این پروژه در گذشته بهدلیل برخی مشکلات و ناهماهنگیها متوقف شده بود، اما با پیگیریهای مستمر و همکاری ادارهکل راه و شهرسازی گیلان، پیمانکار قبلی خلعید و قرارداد جدید با پیمانکار تازهای منعقد شده است.
فرماندار شفت با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی در اجرای طرح حاصل شده است، گفت: پیمانکار جدید در کوتاهترین زمان نسبت به تجهیز کارگاه اقدام شده و تا عملیات اجرایی مسیر چهار بانده سازی بهصورت مستمر ادامه یابد.
مقیمی ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، عملیات اجرایی این پروژه از امروز از سر گرفته شده و با تکمیل آن، تردد بین دو شهر شفت و احمد سرگوراب تسهیل خواهد شد.
وی با اشاره به جزئیات اجرای این پروژه تصریح کرد: محور شفت - احمدسرگوراب به طول تقریبی ۳.۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۸۸ میلیارد تومان در حال اجراست و از جمله طرحهای عمرانی نیمهتمام شهرستان محسوب میشود که در فهرست اولویتهای اصلی قرار دارد.
فرماندار شفت در پایان ابراز امیدواری کرد: با آغاز بهکار پیمانکار جدید و تأمین اعتبارات لازم، این طرح هرچه سریعتر تکمیل و به بهرهبرداری برسد تا زمینه افزایش ایمنی، کاهش بار ترافیکی و بهبود منظر ورودی دو شهر فراهم شود.
