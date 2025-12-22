رویترز: پنتاگون از محل استقرار ۱۰۰ موشک بالستیک چین مطلع است!

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز امروز دوشنبه در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که بر اساس پیشنویس گزارش پنتاگون، چین احتمالاً بیش از ۱۰۰ موشک بالستیک قارهپیما را در ۳ سیلوی جدید مستقر کرده و هیچ تمایلی به مذاکرات کنترل تسلیحاتی نیز ندارد.
در این گزارش ادعا شده است: چین سریعتر از هر قدرت هستهای دیگری در حال گسترش و نوسازی ذخایر تسلیحاتی خود است.
پکن گزارشهای مربوط به تقویت نظامی را تلاشی برای «بدنام کردن و اتهام زنی به چین و گمراه کردن عمدی جامعه بینالمللی» توصیف کرده است.
به گزارش رویترز، ماه گذشته، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ممکن است روی طرحی برای خلع سلاح هستهای با چین و روسیه کار کند.
رویترز مدعی شد که در پیشنویس گزارش پنتاگون، به نظر نمیرسد پکن علاقهای به این موضوع داشته باشد.
این گزارش مدعی است: ما همچنان هیچ اشتیاقی از سوی پکن برای پیگیری چنین اقداماتی یا بحثهای جامعتر در مورد کنترل تسلیحات نمیبینیم.
به طور خاص، در این گزارش ادعا شده است که چین احتمالاً بیش از ۱۰۰ موشک بالستیک قارهپیمای سوخت جامد DF-۳۱ را در سیلوهای نزدیک مرز چین با مغولستان مستقر کرده است.
پنتاگون و سفارت چین در واشنگتن تا کنون به درخواستها برای اظهار نظر پاسخی ندادهاند.
