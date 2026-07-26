به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست صبح یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دشتی با تأکید بر ضرورت تحول در این شورا اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی شهرستان باید از یک شورای تشریفاتی به یک قرارگاه فرهنگیِ مسئله‌محور، تصمیم‌ساز و اثرگذار تبدیل شود و برای تحقق این هدف، هم در ساختار و هم در شیوه اداره آن تحول ایجاد گردد.

وی با اشاره به نقش دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی افزود: دبیرخانه شورا نباید صرفاً برگزارکننده جلسات باشد، بلکه باید اجرای مصوبات را به‌صورت مستمر پیگیری، از دستگاه‌های مسئول مطالبه‌گری کرده و گزارش پیشرفت اجرای مصوبات را به شورا ارائه کند.

امام جمعه دشتی همچنین بر ضرورت شناسایی دقیق مسائل فرهنگی شهرستان تأکید کرد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، روحانیون، فرهنگیان، دانشگاهیان، فعالان فرهنگی و تدوین «سند مسائل فرهنگی شهرستان دشتی»، باید ۲۰ مسئله اولویت‌دار فرهنگی شهرستان استخراج و برنامه سالانه شورای فرهنگ عمومی بر اساس این اولویت‌ها تنظیم شود.

وی تدوین «تقویم فرهنگی شهرستان» را از دیگر ضرورت‌ها برشمرد و افزود: تمام مناسبت‌ها، برنامه‌های شاخص و مسئول اجرای هر برنامه باید از ابتدای سال مشخص شود تا از موازی‌کاری، پراکندگی فعالیت‌ها و اتلاف ظرفیت‌ها جلوگیری گردد.

حجت‌الاسلام زاهددوست در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد راه‌اندازی «بانک ایده‌های نماز جمعه» را مطرح کرد و گفت: با ایجاد این بانک، مردم، جوانان و نخبگان می‌توانند ایده‌ها و پیشنهادهای خود را برای هرچه پویاتر و جذاب‌تر شدن نماز جمعه ارائه کنند تا پس از بررسی، ایده‌های برتر به مرحله اجرا برسد.