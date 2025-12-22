موسوی: واژگونی پژو پارس در زنجان ۲ فوتی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب‌اله موسوی از واژگونی یک دستگاه پژو پارس در آزادراه ۲۲ بهمن و فوت راننده و سرنشین در این حادثه خبر داد و اظهار داشت: شب گذشته حوالی ساعت ۲۳ و ۵۵ دقیقه واژگونی یک دستگاه پژو پارس در اتوبان ۲۲ بهمن واحد گشت را به محل کشاند.

وی افزود: برابر گزارش عوامل گشت، راننده از مسیر میدان جهاد به سمت میدان روزبه در حال حرکت بوده و زیر پل سپاه با ستون کنار پل برخورد کرده و بر اثر آن خودرو واژگون شده است.

موسوی تصریح کرد: با حضور ماموران در محل، گزارش فوت راننده و سرنشین آن به مرکز مخابره شد.

رئیس پلیس راهور استان زنجان خاطر نشان کرد: با بازدید کارشناس عالی تصادفات از محل علت تامه تصادف در حال بررسی است.