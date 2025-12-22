به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی بعدازظهر دوشنبه در جریان بازدید میدانی از پروژه‌های ورزشی شهرستان آمل، روند اجرای خانه کشتی تخصصی این شهرستان را مثبت ارزیابی کرد و بر تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح بزرگ تأکید داشت.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در جلسه بررسی این پروژه اظهار کرد: بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، عمر سازه خانه کشتی تخصصی آمل پس از ۳۰ سال تمدید خواهد شد و موضوعات فنی، کارشناسی و حقوقی آن با جدیت دنبال می‌شود. در صورت باقی‌ماندن برخی موانع، مسائل مربوط به حریم و محدوده پروژه نیز با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

وزیر ورزش این مجموعه را یکی از خاص‌ترین پروژه‌های ورزشی کشور دانست و افزود: خانه کشتی تخصصی آمل با ظرفیت ۱۰ هزار نفر، از نظر مقیاس، کیفیت ساخت و معماری، در کشور کم‌نظیر است و حتی در مقایسه با برخی مجموعه‌های بزرگ پایتخت نیز ویژگی‌های شاخص‌تری دارد. این پروژه می‌تواند میزبان رویدادهای مهم ملی و بین‌المللی باشد و به الگویی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های مالی پروژه تصریح کرد: با واگذاری بهره‌برداری پروژه به سرمایه‌گذار تا پایان عمر سازه و حل موضوعات مربوط به اجاره‌بها، مسیر اجرای طرح شفاف شده و در صورت تداوم حمایت‌ها، بهره‌برداری از این مجموعه طی ۲۴ ماه آینده امکان‌پذیر خواهد بود.

در ادامه این بازدید، وزیر ورزش بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های جانبی از جمله تغذیه سالم ورزشکاران، حمایت از تولید داخلی مکمل‌های ورزشی استاندارد و فرهنگ‌سازی در حوزه سلامت ورزش تأکید کرد و گفت: کشور از ظرفیت علمی و تخصصی مناسبی برخوردار است و باید این توان در خدمت ورزش قهرمانی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه آمل در ورزش کشتی خاطرنشان کرد: این شهرستان با افتخارات متعدد در سطح المپیک و مسابقات جهانی، در هر دو رشته آزاد و فرنگی و در تمامی رده‌های سنی، از قطب‌های اصلی کشتی کشور محسوب می‌شود و شایسته برخورداری از زیرساخت‌هایی در شأن قهرمانان ملی است.