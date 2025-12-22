خرمدل: حرکت سپاه بر اساس رهنمودهای رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم‌دل ظهر دوشنبه در مراسم جشنواره مالک‌اشتر با تأکید بر جایگاه این نام در فرهنگ نیروهای مسلح گفت: بهترین و برازنده‌ترین عنوان برای برنامه‌ها، ارزیابی‌ها و جشنواره‌های نیروهای مسلح، نام پرافتخار «مالک‌اشتر» است؛ شخصیتی که در تاریخ اسلام نماد اخلاص، شجاعت و تبعیت کامل از ولایت به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: ولایت‌مداری و ولایت‌پذیری، برجسته‌ترین و شاخص‌ترین ویژگی مالک‌اشتر بود و همین ویژگی، او را به الگویی ماندگار برای فرماندهان و رزمندگان اسلام تبدیل کرده است.

سردار خرم‌دل: ولایت‌مداری جوهره اصلی سپاه و پاسداران انقلاب اسلامی است فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به فلسفه شکل‌گیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: اصل و ماهیت وجودی سپاه و پاسداران انقلاب اسلامی، بر پایه ولایت‌مداری و تبعیت آگاهانه و عملی از ولایت فقیه بنا شده است و این موضوع، رمز ماندگاری و اقتدار سپاه در طول بیش از چهار دهه گذشته بوده است.

وی اظهار داشت: نگاه، تصمیم‌گیری و حرکت سپاه همواره بر اساس رهنمودها، اشارات و فرامین مقام معظم رهبری انجام می‌شود و پاسداران انقلاب اسلامی خود را موظف می‌دانند در تمامی عرصه‌ها گوش به فرمان ولی‌فقیه باشند.

سردار خرم‌دل با اشاره به نقش سپاه در مدیریت شرایط حساس کشور تصریح کرد: سپاه نهادی بحران‌ساز نیست، بلکه نهادی بحران‌ستیز و بحران‌مدیر است و در هر مقطع حساس، با تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها، برای حفظ انقلاب اسلامی و صیانت از دستاوردهای آن وارد میدان شده است؛ ما آمده‌ایم تا حافظ انقلاب باشیم و از آزمون‌های سخت با سربلندی عبور کنیم.

وی با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در مقاطع اخیر گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جنگ ۱۲ روزه با عزت، اقتدار و آبرومندی خارج شدند و بار دیگر توان دفاعی، بازدارندگی و انسجام خود را به نمایش گذاشتند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در پایان با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین جهاد تبیین امروز ما، تبیین صحیح و دقیق شخصیت، اندیشه، سیره و جایگاه رهبری برای مردم، نسل جوان و افکار عمومی جهان است؛ چرا که شناخت درست از رهبری، ضامن استمرار مسیر انقلاب اسلامی خواهد بود.