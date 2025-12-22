  1. استانها
اراک- مدیرکل بهزیستی استان مرکزی، پیشگیری را کلید اصلی مقابله با آسیب‌های اجتماعی در این استان دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی اله دادی ظهر دوشنبه در نشست شورای اجتماعی استان مرکزی اظهار کرد: تمرکز سازمان بر ارتقای توانمندی خانواده‌ها، ارائه حمایت‌های هدفمند به گروه‌های آسیب‌پذیر و مداخله سریع و به‌موقع در بحران‌های اجتماعی قرار دارد.

وی افزود: دستیابی به کاهش پایدار آسیب‌های اجتماعی بدون همکاری و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای قضائی و سازمان‌های حمایتی میسر نخواهد بود.

اله‌دادی تصریح کرد: اورژانس اجتماعی، مراکز مشاوره و توان‌بخشی و همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد، از ابزارهای کلیدی مداخلات پیشگیرانه هستند که نیازمند حمایت مستمر در استان می‌باشند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی ادامه داد: اداره کل بهزیستی استان مرکزی با ارائه گزارش‌های تحلیلی و اجرای برنامه‌های مشترک، در ارتقای سلامت اجتماعی و کاهش آسیب‌ها نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.

وی تاکید کرد: آموزش‌های پیشگیرانه در سطح جامعه و مدارس به‌عنوان راهکاری اساسی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مورد تاکید است.

اله دادی افزود: این آموزش‌ها نه تنها در کاهش بحران‌ها مؤثر هستند بلکه فرهنگ‌سازی برای مقابله با آسیب‌ها را از سنین پایین در جامعه تقویت می‌کنند.

