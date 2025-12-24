به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین باقری ظهر چهارشنبه در نشست شورای معاونین شهرستان اراک اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مأموریتها و فعالیتهای بهزیستی استان، ماهیتی سخت، تخصصی و فرسایشی دارد.
وی افزود: کارکنان بهزیستی با تعهد و بردباری به اقشار آسیبپذیر جامعه خدمترسانی میکنند و این خدمات، فراتر از وظایف اداری، دارای ارزش معنوی بالایی است.
باقری تصریح کرد: با وجود چالشهای اقتصادی موجود، نظام اداری موظف است با قدردانی از تلاشهای جامعه کارمندی از ظرفیتهای موجود برای حمایت از آنان استفاده کند.
وی ادامه داد: ادارهکل بهزیستی از جمله پرتکلیفترین و اثرگذارترین دستگاههای اجرایی استان است که بالاترین سطح تعامل و همکاری را در حوزههای اجتماعی با سایر نهادها دارد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی تاکید کرد: انتصاب مدیری از بدنه بهزیستی، با شناخت دقیق از مسائل و ظرفیتها در مدت کوتاهی به بهبود ملموس روند مدیریت و خدمترسانی این مجموعه انجامیده است.
وی با تأکید بر آمادگی استانداری مرکزی برای حمایت از برنامههای بهزیستی گفت: با همافزایی دستگاهها و همکاری مستمر، میتوان اقدامات مؤثر و پایدار در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای خدمات حمایتی استان انجام داد.
باقری افزود: تقویت برنامههای مبتنی بر آموزش، مداخله بهموقع و توانمندسازی جامعه هدف، در کنار بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و مشارکت مردمی، میتواند اثربخشی اقدامات بهزیستی را افزایش داده و از گسترش آسیبها در سطح استان مرکزی جلوگیری کند.
