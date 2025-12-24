به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاج علی بیگی ظهر چهارشنبه در نشست شورای معاونین شهرستان اراک اظهار کرد: پیگیری نوسازی و تعیین مکان جدید ساختمان فرسوده بهزیستی شهرستان، مورد تاکید است.

وی افزود: نوسازی زیرساخت‌های بهزیستی ضروری است و کیفیت خدمات اجتماعی مستقیماً به شکل و مکان ارائه آن وابسته است.

حاج علی بیگی تصریح کرد: برنامه‌ریزی آینده‌نگر در حوزه سالمندان، پیشگیری از معلولیت، مناسب‌سازی و توسعه دهکده‌های سلامت باید مبتنی بر داده‌ها و نگاه استراتژیک باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از اقدامات بهزیستی معطوف به مدیریت بحران است و تمرکز اصلی باید بر پیشگیری از آسیب‌ها باشد.

فرماندار اراک تاکید کرد: مدیریت آسیب‌های اجتماعی تنها از طریق هم‌افزایی بین‌بخشی و اجرای برنامه‌های مشترک امکان‌پذیر است.

وی افزود: این موارد شامل پیشگیری از معلولیت‌های مادرزادی، کاهش خودکشی، کنترل پایدار اعتیاد و برنامه‌ریزی برای مدیریت جمعیت سالمندی است.

حاج‌علی‌بیگی با اعلام هشدار نسبت به رشد چالش خودکشی گفت: عدم مداخله مؤثر در موارد پرخطر، مسئولیت اخلاقی و اجتماعی سنگینی را بر عهده تمامی دستگاه‌ها می‌گذارد و ضرورت اقدام فوری، هماهنگ و علمی را ایجاب می‌کند.

وی با انتقاد از نگاه‌های مقطعی و غیرپایدار در سیاست گذاری اجتماعی تصریح کرد: بهزیستی به‌تنهایی قادر به مدیریت این حجم از آسیب‌ها نیست و مشارکت همه ذی‌نفعان در قالب برنامه‌ای راهبردی و بلندمدت ضروری است.

حاج علی بیگی افزود: توسعه اجتماعی بدون پیشگیری هوشمندانه و علمی پایدار نخواهد بود.