  1. استانها
  2. تهران
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور فرمانده انتظامی قرچک شد

سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور فرمانده انتظامی قرچک شد

قرچک- با حکم سردار رادان و پیشنهاد فرمانده انتظامی شرق استان تهران، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور به عنوان فرمانده جدید انتظامی قرچک معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی قرچک با حضور مسئولان انتظامی شرق استان تهران برگزار شد.

در این مراسم سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور به عنوان فرمانده جدید انتظامی قرچک معرفی شد.

این انتصاب با حکم سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور و به پیشنهاد سردار دلاور القاصی‌مهر، فرمانده انتظامی شرق استان تهران انجام شد.

در این مراسم از تلاش‌ها و خدمات سرهنگ یدالله طهماسیان، فرمانده انتظامی پیشین قرچک تقدیر و قدردانی شد.

شایان ذکر است این مراسم با هدف تقویت نظم و امنیت عمومی، تداوم خدمت‌رسانی انتظامی و ارتقای کارآمدی نیروهای انتظامی در قرچک برگزار شد و مسئولان بر ادامه تعامل و همدلی بین نیروهای انتظامی و مردم تأکید کردند.

کد خبر 6698435

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها