سرهنگ عبدالله رشنو رئیس جدید پلیس راهور شرق استان تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور استان تهران با حضور مسئولان انتظامی شرق استان برگزار شد.

در این مراسم، سرهنگ عبدالله رشنو به عنوان رئیس جدید پلیس راهور شرق استان تهران معرفی شد.

این انتصاب با حکم سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور و به پیشنهاد سردار دلاور القاصی‌مهر، فرمانده انتظامی شرق استان تهران انجام شد.

شایان ذکر است، در این مراسم از زحمات و خدمات سرهنگ علی سلیمانی، رئیس پیشین پلیس راهور استان تقدیر و قدردانی شد.

این مراسم با هدف تداوم ارتقای نظم و ایمنی در حوزه راهنمایی و رانندگی و تقویت خدمت‌رسانی مؤثر به مردم برگزار شد.